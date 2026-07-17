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На ВМК МГУ разработали учебный полигон по безопасности облачных технологий

На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ разработали учебный полигон для практической подготовки студентов по безопасности облачных технологий. Для его реализации используется облачная инфраструктура Yandex Cloud, позволяющая выполнять лабораторные работы, моделировать реальные сценарии кибератак и проводить соревнования по информационной безопасности в изолированной вычислительной среде. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Курс «Безопасность облачных технологий» создан на кафедре информационной безопасности ВМК МГУ в рамках магистерской программы «Искусственный интеллект в кибербезопасности». Студенты изучают контейнеризацию, виртуализацию, принципы построения облачной инфраструктуры и методы её защиты, а также получают практический опыт работы с современными средствами обеспечения информационной безопасности.

Для практической части курса была создана специальная инфраструктура. Это дает возможность одновременно проводить лабораторные работы для десятков участников, обеспечивая изоляцию рабочих окружений и возможность восстановления их исходного состояния после выполнения заданий.

Практическая подготовка включает два формата. Во время лабораторных работ студенты самостоятельно создают и настраивают вычислительную инфраструктуру, а в рамках соревнований по информационной безопасности формата Capture the Flag (CTF) решают задачи, основанные на моделировании реальных уязвимостей компьютерных систем.

Учебный полигон развивается с 2021 г. За это время были созданы новые лабораторные работы, демонстрационные стенды и средства автоматического развёртывания учебных окружений. Сегодня курс включает более 14 лекций, семь лабораторных работ и более 12 практических заданий соревновательного формата.

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«При разработке курса было важно, чтобы студенты получали опыт работы с реальными сценариями атак и защиты информационных систем. Практическая подготовка позволяет лучше понять принципы обеспечения безопасности современной вычислительной инфраструктуры», — сказал преподаватель МГУ, эксперт по информационной безопасности, автор курса Антон Жаболенко.

Разработанный учебный полигон используется в образовательном процессе ВМК МГУ и позволяет готовить специалистов в области информационной безопасности, ориентированных на решение практических задач.

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