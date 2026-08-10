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Лаос Лаосская НДР Лаосская Народно-Демократическая Республика
СОБЫТИЯ
|10.08.2026
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Лаос протестирует российские планшеты для государственного сектора
ile. Ранее устройства KVADRA уже применялись в B2B- и B2G-проектах в России, и передача планшетов в Лаос стала следующим шагом в работе с государственным сектором. Для таких заказчиков важны со
|17.05.2024
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Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран
низованных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже, Лаосе и Мьянме мошенники зарабатывают около $43,8 млрд в год, что составляет примерно 40% от
|30.10.2017
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«Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией
Veon продал оператора из Лаоса Группа Veon (бывшая Vimpelcom) продала свою «дочку» в Лаосе. Как говорится в сообщении группы, Veon продает 78% в сотовом операторе Vimpelcom Lao з
|09.09.2016
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«Билайн» получил господдержку в экзотической стране
Shinawatra International Public Company. У оператора было 1,5 млн абонентов. «Присутствие только в Лаосе для Vimpelcom бессмысленно, - полагает бывший маркетинговый директор Sotelco Дмитрий Бу
|21.08.2012
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В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет
оценкам ученых, им около 16 тыс. лет, в то время как возраст последней находки – 46-63 тыс. лет. В Лаосе обнаружен самый старый на текущий момент череп современного человека в Юго-Восточной Аз
|10.03.2011
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VimpelCom завершил сделку по приобретению 78% лаосского оператора Millicom Lao
ректор VimpelCom Александр Изосимов прокомментировал событие: «Мы рады объявить о закрытии сделки в Лаосе. Юго-Восточная Азия остается важной частью стратегии VimpelCom по международной экспанс
|17.09.2009
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«Билайн» покорил Индокитай
аселение Лаоса составляет 6,5 млн человек, уровень проникновения услуг сотовой связи – 27%. Всего в Лаосе четыре GSM-оператора. Лидерами рынка являются государственные Lao Telecommunications и
|16.01.2008
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«Диалог-Сети» выходит на иностранные рынки
Мост Дружбы (Friendship Bridge) (Таиланд) до железнодорожной станции Бан Таналенг (Ban Thanaleng) (Лаос) и далее до Центрального офиса Ведомства железнодорожного транспорта Лаоса (Вьентьян,
|20.01.2004
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Alcatel построит в Лаосе интеллектуальную сеть
Компания Alcatel объявила о подписании контракта с Lao Telecommunications (LTC), ведущим традиционным оператором связи Лаоса. Контракт предусматривает развертывание интеллектуальной сети (IN) на быстрорастущем лаосском рынке мобильной связи. Контракт был заключен после открытого тендера. От имени Alcatel контра
Лаос и организации, системы, технологии, персоны:
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 10
|Авен Петр 73 5
|Торбахов Александр 111 5
|Фридман Михаил 153 5
|Кузьмичев Алексей 56 4
|Медведев Дмитрий 1667 4
|Хан Герман 58 4
|Изосимов Александр 192 4
|Синчуков Алексей 11 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Leach Bobby - Лич Бобби 9 3
|Утемуратов Булат 10 3
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 3
|Морозов Андрей 48 2
|Корнеев Евгений 8 2
|Хромов Сергей 29 2
|Прохорова Елена 11 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Еримбетов Искандер 9 2
|Калюжный Игорь 27 2
|Пономаренко Анатолий 5 2
|Бахмут Марина 3 2
|Ивахин Александр 3 2
|Treesucon Uthai - Трисукон Утай 2 2
|Tan Dung Nguyen - Тан Зунг Нгуен 12 2
|Гусева Елизавета 9 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Левин Леонид 134 2
|Никифоров Николай 1141 2
|Слободин Михаил 56 2
|Смирнов Максим 68 1
|Черкасов Дмитрий 46 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 66 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Маркин Алексей 4 1
|Воробьев Александр 42 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Патока Андрей 110 1
|Глухов Андрей 3 1
|Никитин Максим 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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