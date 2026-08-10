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Лаос Лаосская НДР Лаосская Народно-Демократическая Республика

Лаос - Лаосская НДР - Лаосская Народно-Демократическая Республика

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Лаос протестирует российские планшеты для государственного сектора

ile. Ранее устройства KVADRA уже применялись в B2B- и B2G-проектах в России, и передача планшетов в Лаос стала следующим шагом в работе с государственным сектором. Для таких заказчиков важны со
17.05.2024 Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран

низованных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже, Лаосе и Мьянме мошенники зарабатывают около $43,8 млрд в год, что составляет примерно 40% от

30.10.2017 «Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией

Veon продал оператора из Лаоса Группа Veon (бывшая Vimpelcom) продала свою «дочку» в Лаосе. Как говорится в сообщении группы, Veon продает 78% в сотовом операторе Vimpelcom Lao з
09.09.2016 «Билайн» получил господдержку в экзотической стране

Shinawatra International Public Company. У оператора было 1,5 млн абонентов. «Присутствие только в Лаосе для Vimpelcom бессмысленно, - полагает бывший маркетинговый директор Sotelco Дмитрий Бу
21.08.2012 В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет

оценкам ученых, им около 16 тыс. лет, в то время как возраст последней находки – 46-63 тыс. лет. В Лаосе обнаружен самый старый на текущий момент череп современного человека в Юго-Восточной Аз
10.03.2011 VimpelCom завершил сделку по приобретению 78% лаосского оператора Millicom Lao

ректор VimpelCom Александр Изосимов прокомментировал событие: «Мы рады объявить о закрытии сделки в Лаосе. Юго-Восточная Азия остается важной частью стратегии VimpelCom по международной экспанс
17.09.2009 «Билайн» покорил Индокитай

аселение Лаоса составляет 6,5 млн человек, уровень проникновения услуг сотовой связи – 27%. Всего в Лаосе четыре GSM-оператора. Лидерами рынка являются государственные Lao Telecommunications и

16.01.2008 «Диалог-Сети» выходит на иностранные рынки

Мост Дружбы (Friendship Bridge) (Таиланд) до железнодорожной станции Бан Таналенг (Ban Thanaleng) (Лаос) и далее до Центрального офиса Ведомства железнодорожного транспорта Лаоса (Вьентьян,

20.01.2004 Alcatel построит в Лаосе интеллектуальную сеть

Компания Alcatel объявила о подписании контракта с Lao Telecommunications (LTC), ведущим традиционным оператором связи Лаоса. Контракт предусматривает развертывание интеллектуальной сети (IN) на быстрорастущем лаосском рынке мобильной связи. Контракт был заключен после открытого тендера. От имени Alcatel контра

Публикаций - 94, упоминаний - 116

Лаос и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 35
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 834 27
Киевстар - Kyivstar 577 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 12
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 12
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 10
Millicom International Cellular SA 57 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 7
Gtel 25 6
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1054 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
МегаФон 11079 5
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 139 5
Ростелеком 11101 4
Yandex - Яндекс 9461 4
Telecel Globe 12 3
Google LLC 12853 3
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 3
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 3
Oracle Corporation 7127 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1931 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 878 3
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 152 3
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 3
Powercom - Пауэрком 157 2
Электросвязь 268 2
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 126 2
MTN Group - M-Cell 38 2
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
МТС - Кубань GSM 118 2
Югрател - Югрателеком 11 2
Альфа-Групп 753 11
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 122 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9167 4
НСПК - Национальная система платежных карт 965 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 4
TimeTurns Holdings 10 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1572 3
Visa International 1998 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1870 2
Почта России ПАО 2407 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 2
Газпром ПАО 1499 2
ВТБ - Почта Банк 515 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1976 2
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
МТЗ Трансмаш 24 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Shearman & Sterling 13 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
Cukurova 97 1
Фора Банк 86 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 11 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Zepter 3 1
АМКОДОР 8 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Standard Chartered 12 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Progression Engineering (S) Pte Ltd - Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний 2 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 46 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Коперник-Инвест 8 1
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 10 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5817 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14151 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5010 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6045 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 3
Лаос - транспорт 2 2
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
Таиланд - Королевское Тайское правительство 15 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1570 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3234 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 395 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 296 1
ТПП РФ РСДС - Российско-Сингапурский Деловой Совет 5 1
Международный арбитраж 32 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 8 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Правительство Тайваня 48 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5923 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4096 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 15
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 421 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 20 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30017 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23352 25
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55325 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9812 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26704 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36423 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8841 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26735 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14547 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13106 6
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7464 5
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9465 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5044 5
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2658 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13232 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7860 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6946 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14295 4
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FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 651 4
Оповещение и уведомление - Notification 6250 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24569 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17154 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9749 4
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8075 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8479 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2213 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5477 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4586 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13930 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2810 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6786 3
Google Android 15417 4
CBOSS tmn 3 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5952 3
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
CBOSS dss 5 2
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 2
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 9 2
CBOSS isp 6 2
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 2
CBOSS udr 2 2
Apple iOS 8682 2
Linux OS 11748 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6356 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 338 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 761 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 824 2
USDC - USD Coin - стейблкоины 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2592 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 35 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 83 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Veon Wholesale Services 5 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Google Translate - Google Переводчик 71 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 136 1
ComfortWay CwSim-карта 7 1
Eastwind - EW SMS Center - EW SMSC - EW SMS Gateway - EW SMS Firewall 18 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
Kaspersky Device Control 1 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 30 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Linx Cloud 100 1
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 355 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 10
Авен Петр 73 5
Торбахов Александр 111 5
Фридман Михаил 153 5
Кузьмичев Алексей 56 4
Медведев Дмитрий 1667 4
Хан Герман 58 4
Изосимов Александр 192 4
Синчуков Алексей 11 4
Брюквин Юрий 300 4
Leach Bobby - Лич Бобби 9 3
Утемуратов Булат 10 3
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 3
Морозов Андрей 48 2
Корнеев Евгений 8 2
Хромов Сергей 29 2
Прохорова Елена 11 2
Ершова Элеонора 67 2
Еримбетов Искандер 9 2
Калюжный Игорь 27 2
Пономаренко Анатолий 5 2
Бахмут Марина 3 2
Ивахин Александр 3 2
Treesucon Uthai - Трисукон Утай 2 2
Tan Dung Nguyen - Тан Зунг Нгуен 12 2
Гусева Елизавета 9 2
Щеголев Игорь 699 2
Левин Леонид 134 2
Никифоров Николай 1141 2
Слободин Михаил 56 2
Смирнов Максим 68 1
Черкасов Дмитрий 46 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 66 1
Ройтман Евгений 44 1
Маркин Алексей 4 1
Воробьев Александр 42 1
Ажигиров Андрей 23 1
Патока Андрей 110 1
Глухов Андрей 3 1
Никитин Максим 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 169631 70
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1169 54
Камбоджа - Королевство 158 45
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1238 39
Азия - Азиатский регион 5970 32
Казахстан - Республика 6160 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19488 29
Африка - Африканский регион 3658 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55232 28
Узбекистан - Республика 2072 27
Украина 7985 25
Армения - Республика 2485 24
Италия - Итальянская Республика 4528 24
Таиланд - Королевство 946 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14899 23
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 735 22
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 255 22
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 370 21
Таджикистан - Республика 971 21
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1444 20
Европа 25064 19
Бурунди - Республика 75 19
Зимбабве - Республика 126 19
Индия - Bharat 5931 18
Канада 5099 18
Грузия 1343 18
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 17
Мьянма - Республика Союз - Бирма 141 17
Намибия - Республика 93 16
Сингапур - Республика 1974 14
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