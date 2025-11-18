Разделы

TMS Test IT подтвердила совместимость с DB PostgrePro Standard

Платформа управления тестированием Test IT от бизнес-подразделения компании «Девелоника» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) подтвердила полную совместимость с СУБД PostgrePro Standard. Расширение возможностей и бесшовность процесса передачи данных повышает уверенность пользователей TMS в качестве работ по импортозамещению и сокращает рутинные процессы в работе QA-инженеров. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Test IT обеспечила совместимость с PostgrePro Standard для комфортной работы заказчиков, реализующих проекты по переходу на отечественные базы данных. Ранее TMS поддерживала интеграцию только с версией DB PostgrePro SQL. Качество интеграции было подтверждено на протяжении трех месяцев глубокого и тщательного тестирования со стороны команды Test IT.

Для реализации была осуществлена сборка DB PostgrePro Standard в Docker. Специалисты провели автотестирование функциональности продукта, выполнили минимальное ручное, а затем приступили к расширенному нагрузочному тестированию. Команда провела его в нескольких вариантах, включая тесты с выделением разного объема ресурсов DB (аналогичного SQL и ограниченного). Комплекс выполненных проверок подтвердил полную совместимость продуктов.

По результатам сертификационных испытаний, интеграция с Test IT не просто обеспечивает стабильную работоспособность, но и на 20% увеличивает производительность DB PostgrePro Standard. Это позитивно отразится на работе QA-команд, ускорив работу с рутинными задачами за счет большего отклика системы.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

«Интеграция с DB PostgrePro Standard — следствие нашего системного подхода к качеству и демонстрация нашей приверженности стратегическому партнерству в контексте импортозамещения. Мы рассматриваем совместимость как живой процесс, требующий постоянной валидации в условиях, максимально приближенных к боевым сценариям. Проведение расширенного нагрузочного тестирования с эмуляцией различных ресурсных конфигураций — это стандарт, который мы установили для себя не потому, что его требуют регуляторы, а потому что мы понимаем: надежность QA-инфраструктуры клиента прямо влияет на скорость вывода продукта на рынок и, в итоге, на его конкурентоспособность. Это дает CIO и CTO компаний уверенность в стабильности инвестиций в отечественное ПО и позволяет переходить на отечественные базы данных без опасений за производительность QA-процессов», — отметил Сергей Маев, руководитель разработки Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline).

«Для нас подтвержденная совместимость с Test IT — это больше, чем очередной успешный сертификат. Это показатель того, что отечественные платформы могут работать вместе так же эффективно и предсказуемо, как любая зрелая экосистема. TMS — критичный элемент цепочки качества, а база данных — ее фундамент. Поэтому нам важно, чтобы продукты партнеров проходили испытания не формально, а в условиях, максимально приближенных к реальным. Мы видим, как растет спрос на отказоустойчивые и производительные отечественные решения, и совместимость с Postgres Pro Standard позволяет компаниям переходить на российские технологии без компромиссов в качестве тестирования и скорости разработки. Это прямой вклад в технологическую устойчивость заказчиков и развитие отрасли в целом», — отметил Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

