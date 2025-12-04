«МТС Web Services» открыла бесплатный доступ к сервису для обмена асинхронными видео

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» открыла бесплатный тестовый доступ к сервису для обмена асинхронными видео MWS TeamStream. Решение подойдет как для компаний, так и для частных клиентов – фрилансеров и самозанятых. С его помощью можно сэкономить до 35% рабочего времени за счет замены многочасовых звонков и долгих переписок на скринкасты с возможностью редактировать ролики, получать ИИ-расшифровку и саммаризацию сообщений, создавать рабочие пространства с гибкими ролями и оставлять эмодзи-реакции. Сервис позволяет вести запись «два в одном», захватив весь экран, окно программы или отдельную вкладку вместе с веб-камерой прямо из браузера и мгновенно делиться ею по ссылке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS TeamStream применим для решения широкого спектра задач в распределенных и гибридных командах, работа которых связана с разработкой ИТ-продуктов, обучением, продажами, продуктовыми и ИТ-обновлениями, баг-репортами, демонстрациями фич, разбором ошибок и инцидентов, дизайном, созданием видео-документации и инструкций, сбором статусов по задачам, проектам или сделкам.

В рамках бесплатного тестирования клиенты получают доступ ко всем ключевым функциям MWS TeamStream: созданию до трех общих пространств и подключению к каждому из них до пяти пользователей; записи 20 видео длительностью до пяти мин, ИИ-расшифровке и саммаризации.

У компаний есть возможность подобрать гибкий тарифный план в зависимости от размера бизнеса и потребностей или подключить «Безлимитный», где помимо отсутствия ограничений на создание пространств, число пользователей, видео и их хронометража, клиенты могут записывать ролики в 4К и получать доступ к расширенной аналитике просмотров. Для крупного бизнеса доступна модель On-Premises.

«По разным данным, одним из самых популярных зарубежных сервисов для обмена асинхронными видео пользуются более 100 тысяч западных компаний и порядка 10 млн человек в целом. На мой взгляд, в России пользу подобных решений пока не оценили в полной мере. При этом, как показывает статистика, около 46% сотрудников российских компаний работают в гибридном формате. Как бигтех с большим продуктовым портфелем, мы знаем, сколько времени тратят команды на звонки и переписку. Наш сервис позволяет экономить до 32 ч каждого сотрудника в месяц и подходит широкому кругу специалистов, начиная с разработчиков и тестировщиков, заканчивая аналитиками, менеджерами по продажам и рекрутерами», –сказал генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин.

«Например, QA-инженеры с помощью асинхронных видео могут быстро фиксировать баги и делиться ими. Маркетологи и кураторы образовательных программ – создавать библиотеку и базу знаний о продуктах. Сейлз-менеджеры – проводить демо для заказчиков, добавлять инструкции к функционалу других сервисов, собирать статусы по сделкам и обновлять информацию по продуктам», – добавил Воронин.