Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

«МТС Web Services» открыла бесплатный доступ к сервису для обмена асинхронными видео

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» открыла бесплатный тестовый доступ к сервису для обмена асинхронными видео MWS TeamStream. Решение подойдет как для компаний, так и для частных клиентов – фрилансеров и самозанятых. С его помощью можно сэкономить до 35% рабочего времени за счет замены многочасовых звонков и долгих переписок на скринкасты с возможностью редактировать ролики, получать ИИ-расшифровку и саммаризацию сообщений, создавать рабочие пространства с гибкими ролями и оставлять эмодзи-реакции. Сервис позволяет вести запись «два в одном», захватив весь экран, окно программы или отдельную вкладку вместе с веб-камерой прямо из браузера и мгновенно делиться ею по ссылке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS TeamStream применим для решения широкого спектра задач в распределенных и гибридных командах, работа которых связана с разработкой ИТ-продуктов, обучением, продажами, продуктовыми и ИТ-обновлениями, баг-репортами, демонстрациями фич, разбором ошибок и инцидентов, дизайном, созданием видео-документации и инструкций, сбором статусов по задачам, проектам или сделкам.

В рамках бесплатного тестирования клиенты получают доступ ко всем ключевым функциям MWS TeamStream: созданию до трех общих пространств и подключению к каждому из них до пяти пользователей; записи 20 видео длительностью до пяти мин, ИИ-расшифровке и саммаризации.

У компаний есть возможность подобрать гибкий тарифный план в зависимости от размера бизнеса и потребностей или подключить «Безлимитный», где помимо отсутствия ограничений на создание пространств, число пользователей, видео и их хронометража, клиенты могут записывать ролики в и получать доступ к расширенной аналитике просмотров. Для крупного бизнеса доступна модель On-Premises.

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах
Цифровизация

«По разным данным, одним из самых популярных зарубежных сервисов для обмена асинхронными видео пользуются более 100 тысяч западных компаний и порядка 10 млн человек в целом. На мой взгляд, в России пользу подобных решений пока не оценили в полной мере. При этом, как показывает статистика, около 46% сотрудников российских компаний работают в гибридном формате. Как бигтех с большим продуктовым портфелем, мы знаем, сколько времени тратят команды на звонки и переписку. Наш сервис позволяет экономить до 32 ч каждого сотрудника в месяц и подходит широкому кругу специалистов, начиная с разработчиков и тестировщиков, заканчивая аналитиками, менеджерами по продажам и рекрутерами», –сказал генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин.

«Например, QA-инженеры с помощью асинхронных видео могут быстро фиксировать баги и делиться ими. Маркетологи и кураторы образовательных программ – создавать библиотеку и базу знаний о продуктах. Сейлз-менеджеры – проводить демо для заказчиков, добавлять инструкции к функционалу других сервисов, собирать статусы по сделкам и обновлять информацию по продуктам», – добавил Воронин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code

В России перестала открываться игра Roblox

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще