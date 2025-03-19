Гениальный айтишник придумал, как вообще не работать и зарабатывать сотни тысяч долларов. За него сразу на девяти работах годами вкалывают другие

Американский QA-инженер устроился на работу сразу в девять компаний и годами получает в них зарплату. При этом сам он не работает – свои задачи он отдал на аутсорс и просто раз в месяц получает деньги.

Грамотное делегирование обязанностей

Американский ИТ-специалист по обеспечению качества (QA-инженер) придумал легальную схему по невыполнению работы и получению зарплаты. Как пишет Business Insider, он устроился в девять компаний и передает свои обязанности другим исполнителям, то есть отправляет (делегирует) их на аутсорс.

Издание не раскрывает реальное имя инженера и называет его Харрисоном (Harrison). По итогам 2024 г. Харрисон получил $500 тыс., уже с учетом выплат аутсорсерам, а в 2025 г. намерен нарастить свой годовой доход до $800. $250 тыс. из этой суммы он выплатит тем, кто делает работу за него, а ему останутся $550 тыс.

Business Insider не раскрыло имя инженера по его собственной просьбе – по-видимому, он опасается, что работодатели, как нынешние, так и будущие, могут прознать о его маленькой хитрости. Но сотрудники издания утверждают, что убедились в правдивости его истории.

Многолетняя практика

Харрисон работает и не работает одновременно уже не первый год. Трудиться в нескольких компаниях одновременно он начал в 2018 г., но на тот момент он делал это самостоятельно, и ему едва удавалось параллельно работать над двумя проектами.

FreePik Повторить опыт Харрисона, теоретически, может каждый

Идея нанимать специалистов пришла ему в период пандемии коронавируса, когда весь мир ушел на удаленную работу. Постепенно Харрисон стал нанимать сотрудников и передавать часть своих задач им – со временем штат его команды разросся до семи человек.

В 2023 г., по его собственным подсчетам, Харрисон трудился в шести компаниях, в трех по контракту, а в оставшихся трех – в качестве штатного сотрудника. В офисе ему появляться, по-видимому, не требовалось. В 2024 г. «коллекция» работодателей Харрисона выросла до девяти.

Мини-компания

Чтобы управлять своим предприятием, Харрисон организовал нечто вроде мини-фирмы. Трудовые обязанности за него выполняют лишь четверо из семи его сотрудников, тогда как пятый – это менеджер, который всем управляет и ходит на встречи и собеседования вместо него.

Еще двое людей заняты непрерывным мониторингом сайтов с вакансиями, потому что Харрисон часто работает по контракту с ограниченным сроком действия, который в дальнейшем не продлевается. Или же он устраивается в компанию для выполнения одного или нескольких конкретных проектов, после чего ему приходится искать новую работу.

Сотрудников в свою команду Харрисон ищет по всему миру, в том числе в Индии, Канаде, Пакистане и США.

И все-таки работать приходится

Харрисон сообщил изданию, что цель всего его предприятия заключается в финансовой стабильности и независимости. Он не зависит от одного работодателя и в случае проблем с ним может уйти от него и неспешно искать нового, ведь у него есть много других фирм, платящих ему деньги за работу.

В своей схеме Харрисон выполняет роль координатора – он находится в постоянном контакте со своей командой, на что, по его подсчетам, у него уходит примерно 40 часов в неделю. В России, примеру, это стандартное количество рабочих часов при пятидневном графике работы (по восемь часов в день).

Харрисон также признался, что его бизнес в некотором роде семейный. Поскольку со многими работодателями общение ведется при выключенной камере, его очень часто подменяет его безработный родственник.

Однако Харрисону вовсе не требуется находиться постоянно в одной точке мира. Его схема позволяет ему жить где угодно, а свой подлинный IP-адрес он маскирует при помощи хорошо знакомых россиянам технических средств.

В ряде случаев, если требуется удаленное подключение к рабочим ПК в компаниях, подчиненные Харрисона используют утилиты TeamViewer и UltraViewer. Харрисон утверждает, что пока его схема работает без сбоев, и что работодатели даже не подозревают о ее существовании.