Хитрый айтишник устроился в 80 компаний и не работал ни дня. Зарплату ему все платили исправно

Индийский ИТ-специалист сумел всего за четыре года устроиться в 80 различных компаний, но ни для одной из них ни разу ничего не сделал. Он не выполнял свои обязанности, но при этом получал зарплату. Когда его увольняли за безделье, он тут же устраивался в новую фирму, и так по кругу.

Зачем работать, когда можно не работать

ИТ-специалист Сохам Парекх (Soham Parekh), уроженец Индии, исполнил мечту любого наемного работника – он научился не работать, но при этом регулярно получать зарплату. Как пишет India Today, он устраивался в различные компании, где в течение длительного времени не выполнял свои обязанности, но при этом стабильно получал зарплату.

В конце концов работодатель замечал, что платит Парекху ни за что, и увольнял его, но того это совершенно не смущало. Он тут же устраивался в другую фирму, где проворачивал ту же схему с оплачиваемым бездельем.

Так продолжалось в течение четырех лет. За эти годы, по данным из открытых источников, Парекх успел стать частью коллектива около 80 компаний. Не исключено, что в некоторых из них он работал одновременно – India Today пишет, что иногда он числился в штате сразу четырех-пяти различных организаций, не удосуживаясь уведомить об этом никого из работодателей.

Харизма и искусственный интеллект

По сути, единственной сложностью на пути к новому месту работы, где Парекх снова бы ничего не делал, было собеседование. Ему приходилось общаться с рекрутерами, однако количество компаний, в которых он успел поработать за четыре года, явным образом указывает на то, что проблем на этом этапе у Парекха не возникало.

Аккаунт Сохама Парекха в соцсети Х Сохам Парекх

Также у него было хорошо подготовленное резюме. По мнению ряда его работодателей, оно на 90% состояло из лжи, но, тем не менее, он вполне успешно устраивался во все новые фирмы.

Сроки работы Парекха в каждой из компаний разнятся. Например, из Playground AI его уволили спустя всего неделю после найма.

Чтобы подольше продержаться в штате и, следовательно, получить больше денег, Парекх активно использовал современные достижения цивилизации. В частности, он регулярно выдавал за результаты своего труда ответы, сгенерированные нейросетью.

Из Индии в США

К моменту выхода материала не было известно точное местонахождение Парекха. Предположительно, он проживает в Индии, однако компании, которые платили ему деньги ни за что, преимущественно расположены в США, точнее, в Кремниевой долине (Калифорния).

Махинации Парекха раскрылись, когда его уволили из стартапа Playground AI. Основатель компании и по совместительству бывший генеральный директор аналитической компании Mixpanel Сухаил Доши (Suhail Doshi) разместил в своем профиле в заблокированной в России американской соцсети Х (ранее Twitter) предупреждение о том, что на работу Парекха лучше не нанимать .

«Общественная реклама: есть парень по имени Сохам Парекх (в Индии), который работает в трех-четырех стартапах одновременно. Он охотится на компании YC (Y Combinator – прим. CNews) и не только. Будьте осторожны», – написал Доши в своем блоге.

Доши подчеркнул что Парекх работал на него в течение недели в 2024 г. и был уволен, когда вскрылась информация о его тайной двойной занятости. Доши также поделился со Всемирной паутиной тем, что, по его словам, было резюме Пареха.

Раскаяние Парекха

В документе разделе «Предыдущие работодатели» упоминаются компании Dynamo AI, Union AI, Synthesia и Alan AI.

Доши подчеркнул, то резюме Парекха, вероятно, «на 90% поддельное» (90% fake).

India Today приводит выдержку из резюме Парекха, которое он рассылает работодателям. Согласно представленной в нем информации, он получил степень бакалавра Мумбайского университета (Индия) и степень магистра Технологического института Джорджии (США). Однако подлинность этих заявлений сейчас подвергается проверке.

Недвусмысленные отзывы

В Сети есть отзывы нескольких работодателей Парекха, и во всех из них говорится о похожем опыте найма этого специалиста. Так основатель компании Lindy (ИИ-стартап, разработчик одноименного ИИ-ассистента) Фло Кривелло (Flo Crivello) заявил, что его команда наняла Пареха всего неделю назад. «Уволили сегодня утром, – написал Кривелло. – Он невероятно хорошо показал себя на собеседованиях, должно быть, у него много опыта». India Today также приводит комментарий Николая Упорова, генерального директора ИИ-компании Fleet AI. Он подтвердил, что Парех также работал на него, и добавил, что тот занимается подобным «уже много лет» (been doing this for years), вероятно, подразумевая махинации Парекха с работой.

Мэтью Паркхерст (Matthew Parkhurst), генеральный директор Antimetal, также оставил свое мнение. Он описал Пареха как «действительно умного и приятного» (really smart and likeable), но при этом заявил, что уволили, узнав о его одновременной работе в других компаниях. «Наем Сохама – это новый обряд посвящения, если честно. Любая крупная компания должна через это пройти», – пошутил Паркхерст.

Важно подчеркнуть, что у Парекха нашлись и защитники. К дискуссии, развернувшейся в Х, подключились пользователи, которые, по их собственному утверждению, работали с ним.

Один из таких пользователей сказал: «Когда он работает, то он работает. Я видел, как он брался за задачу и заканчивал ее за час, когда другим инженерам на это требовалось не менее трех часов» (When he works, yes. I saw him taking on a task and finishing in an hour when it'd take at least three for other engineers).

Комментарий Парекха

К моменту публикации материала сам Парекх не делал никаких публичных заявлений и не отвечал на посты и комментарии его бывших работодателей. Однако, как пишет India Today со ссылкой на Сухаила Доши, Парекх вышел с ним на связь в частном порядке.

Парекх отправил Доши комментарий, в котором, по всей видимости, выражал сожаление. «Прошу настоящий совет... Я полностью разрушил свою карьеру? Что я могу сделать, чтобы улучшить свое положение? Я также рад признаться». (Asking this as genuine advice... Have I completely sabotaged my career? What can I do to improve my situation? I am also happy to come clean), – процитировал Доши сообщение Парекха.

Работать совсем неохота

Парекх – не первый ИТ-специалист, придумавший, как зарабатывать много денег, при этом не работая и оставаясь в отрасли. В марте 2025 г. CNews писал, что американский QA-инженер устроился на работу сразу в девять компаний и годами получает в них зарплату. Уходя из одной компании, он устраивается в другую.

Он организовал настоящую схему по легальному получению зарплаты, потому что он на деле почти не обманывает своих работодателей. Да, он не работает сам, но все свои задачи он перепоручает аутсорсерам, которым исправно платит.