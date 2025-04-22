ИИ теперь экономит пользователям Test IT до 50% времени на задачах тестирования

Test IT, бизнес-подразделение «Девелоники» (ГК Softline), выпустило новый релиз одноименной платформы управления тестированием. Ключевое обновление TMS в версии 5.3 Reticulum — интеграция с ИИ-моделями YandexGPT и GigaChat. ИИ-функциональность способна сократить время на генерацию тестовых сценариев в среднем на 30%, а на первичный тест-анализ — на 50%. Это позволяет бизнесу выпускать новый продукт быстрее. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Благодаря ИИ-функциональности система может автоматически генерировать тест-кейсы по описанию задач из подключенных баг-трекеров, что упрощает работу тестировщиков, расширяет возможности бизнеса по быстрой подготовке к тестированию и снижает стоимость обеспечения качества разрабатываемого ПО.

Платформа не обрабатывает исходный код, персональные данные или иную чувствительную информацию. Для обеспечения безопасности в Test IT передается только описание задачи из баг-трекера. Данные заказчиков остаются в полной безопасности.

Для освобождения ресурсов ручных тестировщиков, автоматизаторов и тест-менеджеров на задачи по выявлению ИТ-проблем и концентрации на обеспечении качества в обновлении платформы представлены:

– Фильтр по ссылкам в библиотеке тестов. Новый фильтр помогает выявить тесты без связей с задачами или требованиями. Это повышает трассируемость, улучшает качество покрытия и ускоряет формирование тест-планов.

– Интеграция с Yandex Tracker. Новая интеграция позволяет создавать дефекты в баг-трекере напрямую из интерфейса Test IT, без переключения между системами.

– Предпросмотр вложений в автотестах. Теперь можно просматривать вложения в популярных текстовых форматах (.txt, .json, .yaml, .xml и др.) прямо в интерфейсе, без необходимости скачивания.

– Настройка внешних ссылок. Переходы на внутренние ресурсы — корпоративные базы знаний, вики-системы, документацию и сторонние сервисы — теперь можно добавлять прямо из верхней панели навигации.

– Обновленная панель проекта. Левая панель навигации также переработана для более удобного и быстрого переключения между разделами системы.

Test IT — отечественная и независимая платформа управления тестированием и качеством, которую уже использует более 8 тыс. конечных пользователей, включая более 800 корпоративных клиентов. Продукт включен в Единый Реестр российских программ Минцифры. Объединение всех необходимых тестировщикам функций в едином интерфейсе обеспечивает прозрачность и контроль на всех этапах проекта. Бизнес способен отслеживать процессы управления ручным и автоматизированным тестированием, тест-планы, загрузку команд, аналитику и отчетность. Согласно отклику заказчиков, внедрение платформы сокращает рутину QA-инженеров на 30-40% и снижает финансовые издержки на 10-15%.

«Интеграция с ИИ — это не про тренды, а про реальную экономию времени и снижение рутинной нагрузки. Мы добавили генерацию тестов, чтобы QA-специалисты могли сосредоточиться на аналитике и поиске проблем, а не на формальной документации. Это не финальная точка, а только начало направления, в котором мы будем активно развиваться», — сказал Руслан Остропольский, директор по продукту Test IT.