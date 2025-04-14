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В мобильной ферме Selectel появилось тестирование приложений для iOS

Selectel, провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, расширил возможности своего нового продукта «‎Мобильная ферма»‎ и добавил поддержку операционной системы iOS. Теперь разработчики и тестировщики могут проверять работу приложений как на Android, так и на iOS-устройствах. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

С запуском поддержки различных версий iOS (16, 17, 18), а также уже доступными Android-смартфонами мобильная ферма Selectel предлагает широкий парк устройств, который покрывает до 80% популярных моделей у пользователей мобильных приложений.

Мобильная ферма помогает ускорить запуск приложений и повысить их качество: параллельное тестирование на множестве устройств сокращает время проверок, а доступ к редким моделям избавляет от сложностей с закупками. Сервис особенно актуален для QA-инженеров, мобильных разработчиков и руководителей направлений, которые хотят оптимизировать процессы тестирования.

«Мы видим, как растет спрос на тестирование мобильных приложений на реальных устройствах, особенно на iOS. Теперь компании-разработчики могут быстрее находить баги, проверять совместимость и улучшать пользовательский опыт, не тратя время на закупку и настройку устройств. Это особенно важно для команд, которые работают с редкими моделями или несколькими версиями ОС. Мы стремимся сделать процесс тестирования максимально удобным, поэтому в дальнейшем планируем развивать ферму в сторону улучшения опыта автоматизированного тестирования приложений пользователями, а также добавить поддержку новых устройств, включая десктопы для веб-тестирования», — сказал Александр Кабанец, руководитель отдела развития мобильной фермы Selectel.

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