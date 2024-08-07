Половина российских компаний в сфере техобслуживания и ремонта сидит на SAP

В сфере технического обслуживания и ремонта промышленных предприятий в России 50% компаний продолжают использовать SAP. Такие данные показало исследование-опрос, проведенное в июне 2024 г. компанией Ctrl2GO Solutions.

SAP – в каждой второй компании

Согласно проведенному Ctrl2GO Solutions в июне 2024 г. исследованию-опросу «Цифровизация в блоке ТОиР крупных промышленных предприятий», уход зарубежных вендоров почти не поменял планов промышленных предприятий в отношении используемого ЕАМ-решения: 64% продолжают использовать текущую систему. Согласно ответу на запрос CNews, из сохраняющих текущие ЕАМ-решения, 78% компаний используют SAP и 22% – «1C». Таким образом, по отношению к применяемым ЕАМ-решениям в целом, SAP используют 49,9% компаний.

SAP заявила о прекращении всех операций в России в марте 2022 г.

С обслуживанием справятся без вендоров

В сфере технического обслуживания и ремонта (ТОиР) российские компании следуют общемировым практикам с отставанием примерно на 5-10 лет. Как отмечают Ctrl2GO Solutions, «исследование не показало заметных изменений, вызванных уходом с рынка зарубежных производителей».

© rafapress / Фотобанк Фотодженика Из российских крупных промышленных предприятий в блоке ТОиР, сохраняющих текущие ЕАМ-решения, 78% компаний используют SAP

Отвечая на вопрос CNews о том, почему так происходит и не боятся ли компании, что без поддержки западных вендоров зарубежные решения станут сбоить, представитель Ctrl2GO Solutions дал такой комментарий: «Когда компания потратила значительный объем средств на внедрение системы (например, SAP), то у нее, как правило есть свой внутренний отдел, который принимает на себя дальнейшую эксплуатацию и доработку решения. Или же это внешние сотрудники, которые знакомы с установленным решением, вопросами его доработок и дописок, и они этот вопрос закрывают. Поэтому уход вендора не влияет на работу установленного зарубежного решения. Но мы думаем, что на горизонте шести-восьми лет поменять решение захочет большее количество компаний. Или же, если ситуация изменится, то, например через пять лет эти зарубежные компании вернутся на российский рынок и этот вопрос будет решен».

В ожидании отечественных решений

Исследование-опрос «Цифровизация в блоке ТОиР крупных промышленных предприятий» проводился посредством интервью с представителями компаний, работающими в добывающей отрасли (35% опрошенных), металлургии (28%), химической промышленности (21%), энергетики и АПК — (по 7%). Более 60% компаний-работодателей респондентов входили в топ-100 компаний по объему реализации продукции RAEX-600 по итогам 2021 г.

По мнению экспертов Ctrl2GO Solutions, в ближайшие два-три года ожидается появление большего числа отечественных ЕАМ- и АРМ-решений, новых поставщиков в сегменте предиктивной аналитики, дальнейшего проникновения технологий ИИ, машинного обучения ML, в том числе генеративного ИИ, в сферу управления процессами ТОиР и надежностью, что сейчас активно демонстрирует зарубежный рынок. Кроме того, ожидается рост проникновения методологии и числа внедрений систем по управлению надежностью на предприятиях.