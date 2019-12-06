Mail.ru Group и Adloox замерят видимость рекламных кампаний

В рамках стратегии развития инструментов независимой верификации рекламных размещений и повышения прозрачности рынка digital-маркетинга Mail.ru Group обновила интеграцию с технологией Adloox. Теперь рекламодатели смогут подключить независимую верификацию кампаний в кабинете рекламной платформы myTarget. Помимо валидности трафика и качества аудитории, в отчете стала доступна дополнительная оценка видимости размещений на ресурсах интернет-холдинга и в рекламной сети.

«Независимый аудит рекламных кампаний – основа эффективного и доверительного сотрудничества игроков рынка digital-маркетинга. Вместе с ключевыми партнерами мы постоянно работаем над тем, чтобы инструменты независимой верификации становились более точными и доступными для всех рекламодателей. Такой подход способствует повышению прозрачности и надежности рынка интернет-рекламы, а значит, драйвит развитие индустрии в целом», – сказала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group.

«Мы верим, что максимально детализированные и прозрачные данные являются ключом к оптимизации расходов на рекламу и эффективности инвестиций в digital-маркетинг. Именно поэтому наши методологии и алгоритмы непрерывно совершенствуются и проходят ежегодную аккредитацию согласно стандартам MRC. Мы надеемся, что сотрудничество с Mail.ru Group поднимет независимый аудит рекламы на новый уровень, делая его более доступным для рекламодателей на российском рынке», – отметил Роман Беллион, CEO Adloox.

Чтобы объявление считалось видимым, на экране должно отображаться не менее 50% площади креатива в течение двух секунд для видеоролика и одной секунды – для баннера. Внешняя оценка видимости рекламных размещений позволяет рекламодателям убедиться в том, что они эффективно инвестируют бюджеты в digital-продвижение.

Рекламодатели Mail.ru Group смогут самостоятельно подключить независимую верификацию валидности трафика, качества аудитории и видимости рекламы на проектах интернет-холдинга в кабинете рекламной платформы myTarget в разделе «Аудит видимости». Оплата возможна как через представителя Adloox, компанию Weborama, так и напрямую через myTarget.

Оценка качества рекламных размещений системой Adloox соответствует международным стандартам рынка digital-рекламы: методология верификации рекламы аккредитована американским объединением участников медиаиндустрии Media Rating Council (MRC).

Обновленная верификация Adloox станет доступна рекламодателям Mail.ru Group до конца года.