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Индексная книга (каталог) CNews*
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Царев Герман



04.02.2025 Сервис «Авито» запустил новый формат рекламы для продавцов 1
07.10.2024 Алгоритмы искусственного интеллекта «Авито» помогут профессиональным продавцам усилить продвижение и обойти конкурентов 1
17.08.2020 «Яндекс» убивает свою соцсеть с искусственным интеллектом 2
13.06.2017 «Яндекс.Аудитории» подключили внешних поставщиков данных 1
29.06.2016 «Яндекс» скрестил онлайн-рекламу с офлайном 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Царев Герман и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7373 3
Google LLC 11796 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
ИИ-Технологии 109 1
Weborama - Веборама 23 1
НПО Аналитика 24 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 829 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 239 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10533 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4760 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12497 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 241 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7602 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4138 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4712 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 550 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2128 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6144 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
Яндекс.Аудитория 8 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 18 1
Google Currents 1 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 1
Google Gmail 947 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
Бабаев Андрей 1 1
Ломизе Евгений 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 1
Увлечения и хобби - Hobbies 364 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1442 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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