Алгоритмы искусственного интеллекта «Авито» помогут профессиональным продавцам усилить продвижение и обойти конкурентов

Команда монетизации и рекламных технологий «Авито» в тестовом формате запустила новый продукт «Настройка цены целевого действия» на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Новый продукт предназначен для предпринимателей — профессиональных пользователей во всех категориях «Авито», ведущих постоянный бизнес на платформе, для более точного контроля бюджета и объема продвижения. В его основе лежит принцип оплаты за результат и самостоятельный контроль расходов. Списание бюджета происходит только за целевые состоявшиеся действия, неизрасходованная часть бюджета не сгорает, а переносится на следующий период.

«Ежедневно более 4 млн представителей малого и среднего бизнеса пользуются «Авито». Мы постоянно изучаем их потребности и ищем способы улучшить пользовательский опыт. Чтобы предприниматели могли еще эффективнее работать на платформе, добавили в инструменты продвижения новую настройку. Теперь пользователи могут полностью контролировать расходы, легко управлять бюджетом и платить только за результат с помощью одной настройки цены за целевое действие», — сказал Герман Царев, директор по продукту для профессиональных продавцов.

При распределении трафика между продавцами, алгоритмы будут учитывать качество и привлекательность объявления, а также ставку за целевое действие, которую укажет продавец в ручном или автоматическом режиме.

При ручной настройке пользователь самостоятельно выбирает цену целевого действия, а в автоматическом режиме достаточно установить предельный комфортный бюджет на день, неделю или месяц: алгоритм сам подберет оптимальную цену для максимизации результата. Например, если пользователь установил ежедневный бюджет в 1000 руб., то в течение каждого дня алгоритмы будут расходовать не более 1000 руб. Целевым действием может быть просмотр объявления, звонок, чат с клиентом или соискателем, в зависимости от категории размещения объявления.

Кроме того, алгоритм подскажет, скольких примерно конкурентов при заданной цене получится обойти. Чем больше цена или бюджет, тем чаще и тем выше люди будут видеть объявление в поисковой выдаче.

Первыми воспользоваться настройкой целевого действия смогут продавцы некоторых товарных категорий. Постепенно функционал будет доступен всем профессиональным продавцам на «Авито».