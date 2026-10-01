Российским БПЛА облегчат жизнь. Власти снизят требования к локализации батарей

Российские власти планируют смягчить требования по локализации для дронов. Проект постановления вводит более гибкие правила именно для батарей беспилотников, признавая специфику этой отрасли, и одновременно ужесточает требования к локализации ячеек и батарей для электротранспорта и накопителей энергии. Внесение изменений объясняется тем, что действующие критерии импортозамещения компонентов не учитывают принципиально разные конструкции литий-ионных батарей в зависимости от сферы применения. Сборка батарей, корпусов и плат управления уже локализована, но сами ячейки почти полностью импортируются, отмечают эксперты.

Проект поправок

В России хотят разрешить производителям не повышать степень «отечественности» литий-ионных аккумуляторов и батарей, пишут «Ведомости».

В октябре 2026 г. для аккумуляторных батарей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируют ввести отдельные требования по импортозамещению компонентов. Сейчас на них распространяется общая шкала для всех литий-ионных батарей, об этом говорится в проекте изменений в постановление Правительства России №719. Документ также обновляет требования к производству литий-ионных ячеек, батарей для электротранспорта и систем накопления энергии. Он должен вступить в силу 1 января 2027 г.

Magnific - kjpargeter Батареи для БПЛА выделят в отдельную категорию при определении российского происхождения

Постановление определяет условия, при которых промышленная продукция признается российской. За выполненные в стране технологические операции и использование отечественных комплектующих начисляются баллы. Для того чтобы попасть в реестр, нужно выполнить обязательные операции и набрать установленную сумму баллов. Запись в реестре дает преференции при государственных закупках и используется при выделении государственной поддержки.

Почему нужны изменения

Действующие критерии не учитывают принципиально разные конструкции литий-ионных батарей в зависимости от сферы применения, говорится в пояснительной записке, писал CNews.

Требования для наземного электротранспорта и для беспилотных авиационных систем (БАС) существенно отличаются.

Изменения подготовлены совместно с широким кругом производителей - ООО «ИНЭСИС», ООО «РЭНЕРА», ПАО «Энергия», ООО «НПК Симба», АО «Металион», ООО «САЭ» и другими, а также с отраслевой Ассоциацией развития технологий систем накопления электроэнергии.

Новые балльные шкалы

1 октября 2026 г. для всех литий-ионных батарей действует единая шкала: 600 баллов, с 2027 г. - 860, с 2029 г. - 1010.

Проект же вводит дифференцированный подход, информировал CNews. Батареи для электротранспорта, накопителей и техники прочего назначения: 600 баллов с 2027 г., 1200 - с 2029 г., 1450 - с 2031 г. Батареи для БАС: более мягкий режим - 400 баллов с 2027 г. и 575 с 2029 г. Обязательное использование российской ячейки вводится только с 2029 г.

Для самих литий-ионных ячеек действующая шкала (600 → 800 в 2027 г. → 900 в 2029 г.) заменяется на новую: 740 баллов в 2027 г., 755 - в 2028 г., 865 - в 2029 г., 1165 - с 2030 г.

Текущая ситуация на рынке

Российские беспилотники в октябре 2026 г. преимущественно используют китайские ячейки, отмечает эксперт рынка НТИ «Аэронет» Артем Богатырев. Легкие коптеры и first person view (FPV)-аппараты обычно оснащаются плоскими литий-полимерными ячейками в мягкой оболочке. Тяжелые и самолетные беспилотники - цилиндрическими элементами форматов 18650 и 21700. Сборка батарей, корпусов и плат управления уже локализована в России, но сами ячейки почти полностью импортируются. В 2025 г. участники рынка оценивали долю импорта в 98%, говорит Богатырев.

Без послаблений производители тяжелых и дальних БАС могли бы остаться без подходящих компонентов, считает глава холдинга контрактной разработки электроники SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. Для плоских ячеек пакетного типа исключений нет. Если к 2029 г. в России не появится достаточное производство элементов с необходимыми авиационными характеристиками, беспилотники могут столкнуться с дефицитом.

Проекты по производству аккумуляторов и ячеек в России реализуют «Уралэлемент», «Ригель» и входящая в «Росатом» «РЭНЕРА», отмечает директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев. Новые требования также касаются «ИНЭСИС», добавил директор аналитического направления «Энерджинета» Игорь Чаусов.

Оценка выполнимости

Новый порядок в целом выполним, считают в топливном дивизионе «Росатома». Основные препятствия - производство катодных материалов, электролита, сепаратора, а также искусственного и природного графита для анодов. На начальном этапе стоимость аккумуляторов на российском сырье может вырасти примерно на 15%.

В России формируется сырьевая база. Ключевым литиевым проектом эксперт ДРТ Алексей Караванов называет освоение Колмозерского месторождения совместным предприятием «Росатома» и «Норникеля». Однако для полноценных ячеек нужны также литиевая химия высокой чистоты, промежуточные химические вещества и готовые катодные материалы. Именно их производство будет определять реальную глубину локализации.

Выполнение требований для беспилотников во многом зависит от запуска новых мощностей, в том числе завода «ИНЭСИС» проектной мощностью 4 ГВт·ч в год. Ранее компания планировала начать выпуск систем накопления на импортных ячейках, а с 2027 г. перейти на отечественные.