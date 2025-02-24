Компания CleanPower производит аккумуляторные батареи специально для клининговых машин, например для поломоечных и подметальных. Правильно подобранное зарядное устройство позволяет зарядить батарею от 10 процентов до 100 процентов за два часа. Также с 2022 года решения предприятия стали устанавливать в гольф-кары, а в 2023-м удалось реализовать несколько проектов для инновационной техники, используемой на складах.