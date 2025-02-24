CleanPower Клинпауэр
Компания CleanPower производит аккумуляторные батареи специально для клининговых машин, например для поломоечных и подметальных. Правильно подобранное зарядное устройство позволяет зарядить батарею от 10 процентов до 100 процентов за два часа. Также с 2022 года решения предприятия стали устанавливать в гольф-кары, а в 2023-м удалось реализовать несколько проектов для инновационной техники, используемой на складах.
|24.02.2025
|Столичные производители литий-ионных батарей наращивают производство 1
|31.01.2024
|Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил производство на 25% в 2023 году 1
CleanPower и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинский Владислав 228 1
|Мукатова Лазокат 1 1
|Ликсутов Максим 120 1
|Спорт - Гольф 84 1
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