Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил производство на 25% в 2023 году

Столичное предприятие CleanPower за 2023 г. нарастило выпуск аккумуляторных батарей на 25% по сравнению с показателями 2022 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Для создания необходимой инфраструктуры для электротранспорта промышленные предприятия ежегодно увеличивают объемы изготовленной продукции и масштабируют производства. Например, столичная компания за 2023 г. нарастила выпуск аккумуляторных батарей на 25% по сравнению с показателями 2022 г. Кроме того, выручка предприятия выросла на 37%», – сказал Владислав Овчинский.

Компания CleanPower производит аккумуляторные батареи специально для клининговых машин, например для поломоечных и подметальных. Правильно подобранное зарядное устройство позволяет зарядить батарею от 10% до 100% за два часа. Также с 2022 г. решения предприятия стали устанавливать в гольф-кары, а в 2023 г. удалось реализовать несколько проектов для инновационной техники, используемой на складах.

На российском рынке резервного копирования появляются новые имена CNews Analytics

«За 2023 г. мы произвели более трех тысяч аккумуляторных батарей. Этого удалось достичь благодаря увеличению промышленной площадки, пополнению конструкторской базы и расширению штата. В текущем году планируем продолжать активно развивать компанию, повысить продажи и закупить новое оборудование», – сказала генеральный директор компании CleanPower Лазокат Мукатова.

Столичное предприятие пользуется поддержкой экспортного центра «Моспром», участвует в бизнес-миссиях и в международных отраслевых выставках.