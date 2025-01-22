Металлообработка
Металлообработка и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|Демократический выбор России - политическая партия 2 1
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 1
|Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
|Чуранов Василий 8 5
|Путин Владимир 3171 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Свердлов Денис 200 2
|Семенов Алексей 82 2
|Милых Валерий 7 2
|Сварник Павел 19 2
|Зельдец Игорь 22 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Щербинин Павел 4 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Лужков Юрий 113 2
|Пантелеев Илья 25 2
|Торгов Игорь 42 2
|Паленов Олег 21 2
|Кругляков Роман 44 2
|Муромец Юлия 28 2
|Казарезов Алексей 7 2
|Демина Ольга 4 2
|Рейман Леонид 1049 1
|Аронсон Михаил 16 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Шадаев Максут 1010 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Иванов Сергей 388 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Кузьминов Ярослав 17 1
|Романов Владимир 10 1
|Шуткина Юлия 15 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Яшин Андрей 12 1
|Надеин Андрей 13 1
|Маковский Максим 14 1
|Захаров Владимир 22 1
|Мусин Владимир 6 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.