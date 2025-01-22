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Индексная книга (каталог) CNews*
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Металлообработка



22.01.2025 «Цифра» выпустила обновление комплекса «Диспетчер» 1
26.09.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и ПО «Диспетчер» 1
03.09.2024 «Цифра» представила промышленную систему мониторинга оборудования в облаке «Умный цех» 1
22.05.2024 Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках 1
13.05.2024 В российском бизнесе катастрофическая напряженка с ИТ-специалистами. На работу берут даже джунов 1
29.03.2024 Российские компании подключают технологии к битве за персонал 1
28.03.2024 Российская компания «Энкост» выходит на рынок Казахстана 1
21.03.2024 Промышленная система мониторинга «Диспетчер» синхронизировалась с российскими ОС и китайскими станками 1
07.02.2024 «Цифра» представила дизайн-систему Prizm 1
21.12.2023 Выручка поставщиков ИТ в промышленность растет рекордными темпами 1
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень 1
17.08.2023 Стратегия цифровой трансформации меняется из-за санкций. Будет больше технологической независимости и госконтроля 1
21.02.2023 Директором филиала МТС в Смоленской области назначен Алексей Козин 1
31.01.2023 Linxdatacenter провел очередной этап импортозамещения в ЦОДах 1
05.10.2022 Импортозамещение в действии: EMILINK и «Ланит-норд» стали партнерами 1
29.06.2022 SuperJob: вакансий в ИТ и телекоме стало больше на 11% 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
20.11.2020 «Сименс» представила приложения Analyze MyMachine /Condition 1
26.02.2018 Петербург экспортирует услуги компонентного ремонта в Москву 1
31.05.2017 «Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс» 2
29.05.2017 «Фронтстеп» и «Связьстройдеталь» представили систему производственного планирования по «узким местам» 1
11.07.2016 «Т-Платформы» продемонстрировали работу СЧПУ «Ресурс-30» на металлообрабатывающем центре группы «Стан» 1
25.04.2016 История ДНК — новые загадки древнего человечества 1
14.04.2016 «Борлас» поможет оснастить лабораторию САПР для обучения специалистов в Хабаровском крае 1
25.05.2015 «Дочка» «Т-Платформ» выпустила российский процессор 1
03.08.2012 «Ренова» приступила к строительству R&D-центра в «Сколково» 1
21.06.2012 «Манго Телеком» открыл филиал в Нижнем Новгороде 1
13.04.2011 «Роснано» раскрыло сумму прибыли и стоимость активов за 2010 г. 1
10.03.2011 В SAP СНГ назначен заместитель генерального директора 1
16.07.2010 Завод Rover Computers сворачивает выпуск ноутбуков и производит пенопласт 1
23.03.2009 В Подмосковье создаются ликбезы для учёных 1
26.11.2008 Спрос на специалистов с высшим образованием: прогнозы 1
03.09.2007 Аркадий Карев: Предложить отраслям все – значит не предложить ничего 1
15.03.2007 "ОКБ Сухого": ERP в руках авиаконструкторов 1
24.04.2006 В Москве открылся форум "Высокие технологии XXI" 1
24.04.2006 В Москве открылся форум "Высокие технологии XXI" 1
30.01.2006 "1С": Россияне не должны стать ИТ-батраками 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

Металлообработка и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2427 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
SAP SE 5279 3
Softline - Софтлайн 2813 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Крок - Croc 1777 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 3
Парус Корпорация 552 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
Microsoft Corporation 24630 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 2
8217 2
Oracle Corporation 6689 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
УльтимаТек - Datana - Датана 29 2
Ланит Интеграция 190 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Импакт-Софт 30 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 2
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 10 2
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 23 2
Samsung Electronics 10258 1
Ростелеком 9705 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
МегаФон 8814 1
Qualcomm Technologies 1823 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2051 1
ИКС 318 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
ФосАгро 126 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
eBay Inc 1619 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Русагро Группа Компаний 277 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Boeing 1009 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Superjob - Суперджоб 505 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 438 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 6
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 777 6
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 5
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 5
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 5
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7095 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8558 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1227 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1227 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 4
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2142 4
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9785 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5344 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20797 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1645 3
Linux OS 9944 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 2
Армада - РБК Лизинг 16 2
Парус - Розничная торговля нефтепродуктами ИСУ 4 2
Цифра ГК - Диспетчер ТОиР 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 930 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
JavaScript - JS - язык программирования 1188 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 976 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Docker - Платформа распределённых приложений 334 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
Siemens MindSphere 26 1
Ruby - Язык программирования 141 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Siemens Analyze MyMachine Condition 1 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 324 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 51 1
Чуранов Василий 8 5
Путин Владимир 3171 2
Мишустин Михаил 676 2
Свердлов Денис 200 2
Семенов Алексей 82 2
Милых Валерий 7 2
Сварник Павел 19 2
Зельдец Игорь 22 2
Емельченков Сергей 140 2
Щербинин Павел 4 2
Ершова Элеонора 67 2
Тананакин Алексей 5 2
Лужков Юрий 113 2
Пантелеев Илья 25 2
Торгов Игорь 42 2
Паленов Олег 21 2
Кругляков Роман 44 2
Муромец Юлия 28 2
Казарезов Алексей 7 2
Демина Ольга 4 2
Рейман Леонид 1049 1
Аронсон Михаил 16 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Нуралиев Борис 289 1
Шадаев Максут 1010 1
Чубайс Анатолий 212 1
Никифоров Николай 1136 1
Чемезов Сергей 142 1
Иванов Сергей 388 1
Мартынов Владислав 113 1
Кузьминов Ярослав 17 1
Романов Владимир 10 1
Шуткина Юлия 15 1
Фурсенко Андрей 128 1
Яшин Андрей 12 1
Надеин Андрей 13 1
Маковский Максим 14 1
Захаров Владимир 22 1
Мусин Владимир 6 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
Европа 21771 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Азия - Азиатский регион 5531 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1873 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 2
Казахстан - Республика 5527 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2876 2
Дания - Королевство 1296 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Германия - Федеративная Республика 12683 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 2
Евразия - Евразийский континент 607 2
Европа Западная 1482 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1765 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1375 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5667 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - УФО - Свердловская область 1493 1
Индия - Bharat 5446 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1160 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Америка Южная 851 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2416 1
Китай - Тайвань 3986 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 11
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8638 7
Химическая промышленность - Chemical industry 273 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5975 6
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7836 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3557 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1625 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 5
Энергетика - Energy - Energetically 5086 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2763 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2165 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5965 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4664 4
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9794 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4001 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8655 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1195 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2289 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
Ведомости 1000 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Crunchbase 74 1
Nature 811 1
Nature Genetics 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 6
IDC - International Data Corporation 4910 3
Markets&Markets Research 112 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Global Market Insights 13 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 17 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
Комсольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В.В. Орехова КГБ ПОУ 1 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 3 1
Высокие технологии XXI века 78 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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