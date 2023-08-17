Стратегия цифровой трансформации меняется из-за санкций. Будет больше технологической независимости и госконтроля

Минпромторг подготовил обновленный вариант «Стратегии цифровой трансформации обрабатывающей промышленности до 2030 г.». Причиной внесения корректировок в документ 2021 г. стала изменившаяся геополитическая обстановка.



Корректировка стратегии

Минпромторг подготовил обновленный вариант «Стратегии цифровой трансформации обрабатывающей промышленности до 2030 г.». Проект стратегии опубликован на официальном сайте Правительства. Сама стратегия была утверждена 6 ноября 2021 г.

«В цикле до 2030 г. для промышленных предприятий сохранятся ограничения в доступе к иностранным технологиям и решениям. Объективно присутствуют риски снижения бюджетной поддержки», — говорится в новом документе.

В нем изменен список направлений трансформации, которые называются проектами. Критерии показателей эффективности этих проектов скорректированы; уточнены целевые значения показателей до 2030 г.; прописаны «дорожные карты» их реализации; частично указаны суммы финансирования.

Причины изменений

Причиной уточнения целей стратегии названо «изменение геополитической обстановки и внешних экономических условий в 2022 г.». Уточнение целей, задач и мероприятий требуется, в первую очередь в отраслях, наиболее затронутых санкционным воздействием, говорится в обновленном проекте стратегии.

В 2021-2022 гг. значительно возросла актуальность стимулирования импортозамещения. Остро стоит проблема взаимной совместимости отечественного прикладного ПО и вычислительного оборудования.

В описании ситуации в отрасли перечень ключевых проблем и вызовов дополнился возросшим уровнем киберпреступности и технологической зависимостью от иностранных решений.

Новый список направлений развития

В обрабатывающую промышленность входит черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, пищевая и микробиологическая промышленность, медицинская, а также полиграфическая промышленность.

В обновленной стратегии изменен список направлений их развития — «Проектов стратегического направления». Документ 2021 г. предполагал реализацию четырех таких проектов — «Умное производство», «Новой модели занятости», «Цифровой инжиниринг», «Продукция будущего».

В новый варианте стратегии их пять, в нем нет «Новой модели занятости», зато появились «Технологическая независимость» и «Интеллектуальная господдержка».

Проект «Новая модель занятости», которого больше нет в стратегии, предполагал создание биржи компетенций и сервисов, обеспечивающих повышение производительности труда. и переход к цифровому госуправлению, то есть оказанию услуг господдержки с использованием инфраструктуры цифровых платформ, а также создание межотраслевых моделей данных (дата-сеты для использования предприятиями и ИТ-компаниями).

«Умное производство»

Проект «Умное производство» по-прежнему первый в списке. В 2024–2026 гг. на его финансирование запланировано потратить 8,5 млрд руб., причем больше половины — из внебюджетных источников.

Целью реализации этого направления развития является решение таких задач, как например, повышение эффективности использования сырья и материалов; повышение доли предприятий, использующих технологии предиктивной аналитики и промышленного интернета вещей; разработка конкурентоспособного ПО и цифровых платформ; профессиональная переподготовка работников путем создания образовательных и учебно-методологических центров.

«Цифровой инжиниринг» и «Продукция будущего»

Планы по финансированию этих двух проектов в обновленной стратегии не указаны.

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«Цифровой инжиниринг» предполагает увеличение доли промышленных предприятий, использующих технологии «цифровых двойников»; разработку SMART-стандартов; создание универсальных маркетплейсы ресурсов.

«Продукция будущего» — переход к модели гибкого конвейерного производства (производство продукции, соответствующей индивидуальным требованиям потребителя); внедрение технологии предиктивной аналитики для перехода от «ремонта по регламенту» к «ремонту по состоянию» (SCADA, EAM и другие); внедрение сервисной модели реализации промышленной продукции.

«Технологическая независимость»

На «Технологическую независимость» в 2024 г. выделят 318,5 млн руб. из федерального бюджета. На последующие годы финансирование пока не указано.

Для достижения технологической независимость и в связи с возросшим уровнем киберпреступности планируется стимулирование спроса на российское ПО; увеличение доли предприятий, использующих российские средства защиты; переход субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование российского и евразийского ПО; обеспечение взаимодействия промышленных предприятий в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам.

«Интеллектуальная господдержка»

На «Интеллектуальную господдержку» выделено 769 млн руб. на 2024 и 2025 гг.

В рамках этого проекта должен осуществиться переход к оказанию государственных услуг и функций в цифровом формате; увеличиться доля предприятий, использующих государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Планируется развитие информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности; создание отраслевых дата-сетов для использования предприятиями и ИТ-компаниями; подготовить переход от традиционной статистики к технологии обработки больших массивов данных и искусственного интеллекта.

Все это все по мнению «Коммерсанта» должно упростить бизнесу доступ к господдержке, а государство, в свою очередь, получит подробные промышленные данные в реальном времени для проактивного госуправления.