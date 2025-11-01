Работодателям в России требуются менеджеры с навыком активных продаж

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменился спрос на менеджера, какую заработную плату им предлагают и какие навыки приветствуются. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Спрос и предложение

В течение первого полугодия 2025 г. российские работодатели искали свыше 1 млн новых менеджеров. Наибольший спрос на данных специалистов в 2025 г. – у компаний из Москвы и Московской области – суммарно здесь размещено 34% от всего объема вакансий в стране. На втором месте по спросу – Санкт-Петербург (10%). Далее располагаются Краснодарский край и Свердловская область (по 4% размещенных вакансий в каждом регионе).

Не отстает от спроса и предложение – с начала 2025 г. было размещено свыше 1,1 млн. резюме менеджеров. Наибольшая заинтересованность соискателей – в Москве (25% резюме от общего количества), далее следуют Санкт-Петербург (9%), Московская область (6%), Краснодарский край (5%), Свердловская область (3%). Чаще всего это – соискатели 19-30 лет (3%), реже всего – кандидаты в возрасте от 61 года и старше (0,3%).

Предлагаемая зарплата

В январе-неполном октябре 2025 г. медианная зарплата менеджера в России составила 86 900 руб. Самые высокие зарплаты кандидатам на данную позицию предлагали компании профотраслей «Химическое производство, удобрения», «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника», «Нефть и газ», «Добывающая отрасль», «Металлургия, металлообработка», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Автомобильный бизнес», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Государственные организации» - от 100 тыс. руб. до 106 тыс. руб.

Навыки

Среди навыков, которые работодатели, в первую очередь, хотят видеть у кандидатов, – «Активные продажи», «Телефонные переговоры», «Деловое общение», «Поиск и привлечение клиентов», «Заключение договоров», «Деловая переписка», «B2B Продажи», «Навыки продаж», «Ведение переговоров. Соискатели, в свою очередь, чаще всего указывают в резюме такие навыки, как «Начинающий специалист», «Администратор», «Менеджер по продажам», «Специалист», «Упаковщик, комплектовщик», «Менеджер по работе с клиентами», «Продавец-консультант».