Цифра ГК Диспетчер ТОиР
|22.01.2025
|«Цифра» выпустила обновление комплекса «Диспетчер» 1
|21.03.2024
|Промышленная система мониторинга «Диспетчер» синхронизировалась с российскими ОС и китайскими станками 1
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144277 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
|Азия - Азиатский регион 5531 1
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