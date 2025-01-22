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Цифра ГК Диспетчер ТОиР



22.01.2025 «Цифра» выпустила обновление комплекса «Диспетчер» 1
21.03.2024 Промышленная система мониторинга «Диспетчер» синхронизировалась с российскими ОС и китайскими станками 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2427 2
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 777 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1137 1
Цифра ГК - Диспетчер MDC 2 1
Чуранов Василий 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 144277 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
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