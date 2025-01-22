«Цифра» выпустила обновление комплекса «Диспетчер»

ГК «Цифра», разработчик цифровых решений для промышленности, в новой версии «Диспетчер 3.5» улучшила возможности контроля ключевых процессов предприятия и усовершенствовала систему вибродиагностики. Комплекс, предназначенный для управления производством на основе данных реального времени, претерпел существенные доработки в виде интеграции новых функциональных возможностей для повышения эффективности, отказоустойчивости ПО и удобства работы с системой.

Система мониторинга «Диспетчер MDC», позволяющая оценить загрузку промышленного оборудования, получила расширение функциональных возможностей контроля технологических процессов, что особенно важно на предприятиях, где выпускаются сложные и высокоточные изделия: двигатели, части авиационной техники, оборудование для электростанций и проч. В новом релизе 3.5 «Диспетчер» обеспечивает более детальный и гибкий мониторинг, в том числе по нарушениям технологических операций, отклонениям от технологических норм. Если обнаруживается отклонение, система предупреждает и эскалирует проблему. Такая функциональная возможность позволяет поддерживать качество выпускаемых изделий и сокращать брак на производстве.

Еще одна доработка в новом релизе направлена на повышение безопасности данных – реализована возможность авторизации сотрудников предприятия на индивидуальных пунктах мониторинга (ИПМ) с помощью логина и пароля. При этом упрощенный вариант авторизации по табельному номеру также остается в качестве альтернативы.

«Повышенный уровень безопасности, в том числе в части КИИ на промышленном предприятии, является необходимым условием для его успешной работы и устойчивого развития. Предложенное нами решение становится необходимым для объектов, где важно защищать промышленную информацию и контролировать доступ к данным. Внедрение полноценной аутентификации позволяет отображать более широкий спектр данных и минимизировать риски утечки технологической и коммерческой информации», – сказал руководитель дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра» Василий Чуранов.

Кроме того, в новой версии 3.5 системы мониторинга появилась возможность разделять выполняемые на ИПМ функции в зависимости от роли пользователя, а также настраивать аналитические панели под потребности этой роли. Разделение функциональности в зависимости от ролей сделано для упрощения и повышения эффективности производственного персонала при работе с системой, так как каждый пользователь будет видеть только необходимые для его работы задачи и аналитику. Разработанный механизм позволяет настраивать систему под свои бизнес-процессы.

В «Диспетчер ТОиР» релиза 3.5, отвечающем за своевременное обслуживание и ремонт производственного оборудования, команда разработки продолжила совершенствовать модуль вибродиагностики. Модуль служит для раннего выявления дефектов подшипников шпиндельных узлов на основе вибраций. Он передает данные о выявленной проблеме и истории ее развития в журнал учета дефектов и сигнализирует о необходимости проведения мероприятий ТОиР для поддержания работоспособности оборудования.

«Мы научились заменять на рынке импортное решение Montronix по защите шпиндельных узлов. Более того, мы «подружили» «Диспетчер» и Montronix: мы подключаемся к этой системе, забираем данные о вибрации в нашу систему, визуализируем в виде графиков и формируем сигналы эскалации. То есть предприятиям, где установлен Montronix, не нужно переоснащать станки новыми вибродатчиками и контроллерами, а можно сразу завести от них данные в нашу российскую систему», – сказал Василий Чуранов.

«Диспетчер» получил возможность подключаться к еще большему количеству оборудования. В том числе в «Диспетчер» были добавлены новые протоколы сбора промышленных данных со станков азиатских партнеров, которые становятся все более популярны и распространены на российском рынке.

Кроме того, в релизе 3.5 появился новый раздел «Документация». Этот раздел содержит эксплуатационную документацию в электронном виде. Информация, собранная здесь, помогает пользователям и администраторам понять, как работать с системой. Данное нововведение обеспечивает постоянный доступ сотрудников предприятий к документации по системе, оперативное получение ответов на возможные часто возникающие вопросы сотрудников, более быстрое обучение новых сотрудников работе в системе.