Промышленная система мониторинга «Диспетчер» синхронизировалась с российскими ОС и китайскими станками

Разработчик цифровых решений для промышленности ГК «Цифра» выпустила обновление комплекса ИТ-продуктов «Диспетчер» для машиностроения. «Диспетчер» 3.4, российская система мониторинга промышленного оборудования и аналитики реальных данных, стал платформенно-независимым ПО, переведя все функциональные инструменты на веб-сервисы. Теперь «Диспетчер» стабильно работает со всеми российскими операционными системами. Кроме того, в новой версии были разработаны протоколы прямого получения данных со стоек ЧПУ китайских производителей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра» .

«В настоящее время большая часть станков с ЧПУ поставляется из Китая. В короткий срок нашими специалистами были созданы протоколы, позволяющие собирать данные с большей части систем ЧПУ, которые установлены на поставляемых станках. Это УЧПУ GSK 988, GSK 25i, HNC 818, HNC 828, HNC 848, CATO C80, SENOLY и др. Возможность мониторинга позволит не только контролировать работу новых китайских станков, уменьшить их простои, но и реально оценить их достоинства и недостатки», — сказал директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра» Василий Чуранов.

В «Диспетчер» 3.4 в части MES, решающего задачи оперативного внутрицехового управления на дискретном производстве, появилось автоматизированное планирование — инструмент, который быстро распределяет технологические операции по рабочим центрам. Был также разработан электронный склад, позволяющий вести учет использования материалов и комплектующих при выпуске изделий. Кроме того, разработчики представили принципиально новый уровень ведения справочников по выпускаемым изделиям и технологиям изготовления.

В новом релизе в составе модуля «Диспетчер.ТОиР» появился «Предиктивный сервис», задача которого — автоматический контроль работы и защита критических узлов и блоков станков для недопущения долговременных простоев оборудования из-за аварийного ремонта.

«На российских предприятиях план выпуска продукции увеличился, для его выполнения критическое оборудование должно быть постоянно работоспособно. При этом почти на всех производствах наблюдается дефицит квалифицированного персонала. Работа дополнительно набранных операторов и наладчиков, осваивающих станки, часто ведет к ошибкам, которые выливаются в нарушения режимов работы оборудования, к поломкам и простоям. Учитывая то, что усложнилась поставка запасных частей, а многие сервисные центры недружественных стран закрылись, ТОиР и предиктивная диагностика оборудования стали ключевым условием для эффективной работы современного предприятия», — отметил Василий Чуранов.

Теперь «Диспетчер.ТОиР» дает возможность вести не только подсчет фактической наработки оборудования, но и историю выявленных дефектов, а также контролировать факт их устранения. При этом дефекты могут фиксироваться как в ручном режиме, так и в автоматическом — на основе данных мониторинга об отклонениях контролируемых параметров.

За счет непрерывного мониторинга и контроля оборудования в реальном времени «Диспетчер» решает задачи повышения эффективности дискретного производства. Применение российской системы на крупнейших промышленных холдингах показывает увеличение коэффициента загрузки оборудования на 20-40%, сокращение нерегламентированных простоев на 12%, увеличение производительности на 15-20%.

«Развитие продукта шло в тесной связи с нашими ключевыми заказчиками. Мы на регулярной основе получали обратную связь по нашим новым решениям, стараясь сделать их более полезными и в то же время простыми для пользователей. Специалисты команды «Диспетчер» провели сотни часов на различных промышленных площадках, погружаясь в проблематику производств и поиск решений совместно с самими участниками этих процессов. Мы усилили нашу команду экспертами в области управления производственными процессами и предиктивной вибродиагностики. Это позволило не только модернизировать или создать новые функциональные инструменты, но и подготовить качественные материалы по их внедрению и применению в реальных производственных условиях», — сказал Василий Чуранов.

В 2023 г. «Диспетчер» получил сертификацию ФСТЭК, закрыв потенциальные уязвимости в ПО и проведя полное шифрование данных на всех уровнях.

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Группа компаний «Цифра» - разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Обладает опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта. Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и ИИ-решений для тяжелой промышленности. Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.