Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза

В 2020 г. мировая экономика столкнулась с совершенно новыми вызовами, порожденными не циклическими кризисными потрясениями в области экономики и финансов, а пандемией COVID-19. Одно из очевидных уже сейчас следствий пандемии — рост значения инфокоммуникационных технологий во всех сферах жизни и бизнеса. Развитие сектора ИКТ становится важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность экономики страны. В России активизация мер поддержки ИТ-отрасли уже стала одним из приоритетов экономической политики. Эксперты «СПАРК-Интерфакс» провели исследование динамично развивающихся компаний в секторе ИКТ и выяснили, как они чувствуют себя в новых условиях и какие из них растут быстрее.

База и методология исследования

Всего, по данным «СПАРК-Интерфакс», сектор ИКТ в России насчитывает более 83 тыс. компаний. Это те юрлица, которые указывают в качестве основного вида бизнеса какой-либо из «ИКТ-кодов» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: деятельность в сфере телекоммуникаций (61), разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (62), деятельность в области информационных технологий (63).

Итоги 2020 г. обнаруживают очевидную тенденцию к усилению роли сектора ИКТ в российской экономике. Совокупная выручка этих компаний увеличилась в 2020 г. в среднем на 16% — до ₽5655 млрд, чистая прибыль — на 49% до ₽661 млрд. Рентабельность сектора ИКТ по чистой прибыли выросла в среднем с 9,2% до 11,7%. Показатель чистый долг/EBIT (earnings before interest and taxes — прибыль до вычета процентов и налогов) упал с 2,3х до 1,8х.

Особый интерес для понимания потенциала сектора ИКТ представляет изучение тех предприятий, которые динамично развиваются и финансово устойчивы. То есть имеют наибольшие шансы на выживание в условиях экономической нестабильности и пандемии. Они также представляют повышенный интерес с точки зрения кредитования, размещения ценных бумаг на бирже, слияний и поглощений, совместных проектов.

В эту категорию были включены компании, чьи показатели отвечали четырем основным критериям. Их среднегодовой прирост выручки был больше 10% в постоянных ценах в течение последних трех лет. Сама выручка превышала ₽70 млн (по оценке «СПАРК-Интерфакс» с этого уровня финансовая устойчивость ИКТ-компаний существенно возрастает). Чистые активы этих компаний в последний отчетный год не были отрицательными. И, наконец, индекс финансового риска компании в системе «СПАРК-Интерфакс» имеет значение «средний» или «низкий» («высокий» уровень свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности в ближайшие год-полтора).

Перспективные 3%

По данным исследования, пока столь успешно работает лишь небольшая часть ИКТ-компаний — около 3% от общего числа (в 2016–2019 гг. их было менее 2%). В абсолютных цифрах в 2017–2020 гг. число динамично развивающихся и устойчивых компаний ИКТ выросло до 2134. В 2016–2019 гг. их было 1309, в 2015–2018 — 977. Распределение компаний по размерам остается постоянным: крупные и средние компании давали по 6% от общего числа, малые предприятия — 50%, микро-предприятия — 38%.

Часть этих компаний являются дочерними структурами крупных российских холдингов, которые могут способствовать ускоренному развитию своих структур. Однако их доля невелика, около 5–6% от общего числа. Таким образом, большинство динамично развивающихся предприятий являются «независимыми» субъектами хозяйствования, успешное развитие которых может рассматриваться как косвенный индикатор эффективности мер государственной поддержки.

Распределение перспективных компаний очень «столицецентрично»: на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область во все периоды приходится не менее 60% таких предприятий. Причем на саму столицу — почти половина из них.

ТОП-10 регионов по числу динамично развивающихся ИКТ-компаний

Регион 2015-2018 2016-2019 2017-2020 Москва 48% 48% 47% Санкт-Петербург 14% 12% 13% Московская обл. 4% 3% 3% Свердловская обл. 3% 3% 3% Новосибирская обл. 2% 3% 3% Нижегородская обл. 1% 2% 2% Челябинская обл. 1% 1% 2% Самарская обл. 1% 2% 2% Ростовская обл. 1% 1% 1% Краснодарский край 1% 2% 1% Источник: «СПАРК-Интерфакс»

Большая часть успешных компаний ИКТ-сектора (86%) связана с информационными технологиями, на телекоммуникаций пришлось 14%.

Улучшение показателей

Период 2016-2019 гг. был не очень удачен для ИКТ-отрасли. Рост важнейших показателей (выручки, прибыли и чистой прибыли) был существенно ниже, чем в 2015-2018 гг. В 2017-2020 гг., несмотря на начало пандемии, удалось немного выправить положение: все эти показатели немного выросли.

Показатели растут Средние темпы роста выручки, прибыли и чистой прибьыли динамично развивающихся компаний в 2017-2020 гг. выросли, по сравнению с аналогичными показателями 2016-2019 гг. Хотя и не до уровня 2015-2018 гг. 2015-2018 гг. 2015-2018 гг. 2016-2019 гг. 2016-2019 гг. 2017-2020 гг. 2017-2020 гг. 46% 35% 36% Выручка 56% 43% 50% Прибыль 56% 45% 49% Чистая прибыль

Надо отметить, что улучшение показателей роста чистой прибыли происходило за счет телекоммуникационных компаний, темпы роста финансовых показателей в сфере ИТ продолжали замедляться.

Средние темпы роста выручки и прибыли динамично развивающихся компаний ИКТ по сегментам (в постоянных ценах)

Показатель Телекоммуникации Информационные технологии 2016-2019 2017-2020 2016-2019 2017-2020 Выручка 43% 35% 42% 36% Чистая прибыль 75% 82% 53% 49% Источник: «СПАРК-Интерфакс»

Оценка уровня долгового бремени показывает, что динамично развивающиеся ИКТ-компании показывают устойчивый рост в основном за счет опоры на собственные ресурсы, а не на заемные средства. Эти компании не имели совокупного чистого долга в 2019-2020 гг., то есть размер высоколиквидных активов превышал задолженность по займам и кредитам. Чистый долг отмечался только у телекоммуникационных компаний. Их средний показатель «чистый долг/EBIT» составлял 2,4х, что, однако, значительно ниже по сравнению с долговой нагрузкой всего телекоммуникационного сектора, достигавшей 4,8х.

Рост эффективности

Увеличение темпов роста выручки и прибыли динамично развивающихся ИКТ-компаний сопровождалось существенным ростом их прибыльности. Средняя рентабельность по чистой прибыли (показатель чистого прибыли на рубль выручки) достигла 18,2% по сравнению с 13,3% в 2016-2019 гг. и 3,5% в 2015-2018 гг. В этой связи можно говорить о том, что успешно развивающиеся компании ИКТ делают ставку на повышение эффективности бизнеса, а не на наращивание выручки.

Рентабельность по чистой прибыли динамично развивающихся компаний ИКТ на конец периода

Сфера деятельности 2015-2018 2016-2019 2017-2020 Телекоммуникации 7,1% 11,3% 10,4% Информационные технологии 14,1% 14,5% 19,5% Источник: «СПАРК-Интерфакс»

Эффективность бизнеса несколько снизилась в прошлом году лишь в телекоммуникациях, что, по-видимому, было связано с необходимостью увеличения вложений в инфраструктуру в условиях массового перехода на удаленку. Зато наблюдался высокий уровень прибыльности в сфере информационных технологий — 19,5% по сравнению с 14,5% в прошлом периоде.

«Газели» из сектора ИКТ

Еще одним критерием успешности развития той или иной сферы бизнеса может служить доля быстроразвивающихся компаний (БРК), которых также называют «газелями». Для попадания в эту категорию компания должна удовлетворять набору требований. Ежегодный прирост выручки компании должен превышать групповой показатель (20, 15 или 10%) в постоянных ценах ежегодно в течение 4 лет по сравнению с базовым годом. При этом группа определяется самым низким показателем, если компания в какой-то год выросла на 11%, то она попадет в третью группу («От 10 до 15%») независимо от результатов друг лет периода.

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Кроме того, выручка компании в 2016 г. должна превышать ₽81 млн, ее чистые активы компании в последний отчетный год не являются отрицательными, компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами и не должна иметь в числе акционеров компании и структуры с госучастием. И, разумеется, компания имеет Индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс» в диапазоне «средний» или «низкий».

На сектор ИКТ уже приходится более 4% от общего количества российских БРК по сравнению с 2-3% в предыдущие годы. Однако пока ИКТ-сектор серьезно уступает по числу «газелей» таким традиционным видам бизнеса, как АПК, машиностроение, строительство, транспорт, металлургия и металлообработка.

Всего, согласно результатам ежегодного исследования «СПАРК: Быстрорастущие компании (2016-2020 гг.)», количество БРК из сектора ИКТ составило 42 компании по сравнению с 20 компаниями в 2015-2019 гг. Среднегодовые темпы роста их выручки составили 36% в постоянных ценах. Разработкой ПО занимаются 83% этих компаний, телекоммуникационным бизнесом — 17%.

Быстрорастущие компании ИКТ-сектора. Группа I, рост не менее, чем на 20% каждый год

Темпы роста выручки (2016-2020)* Компания Регион Сектор Выручка в 2020г., ₽млн Норма чистой прибыли Индекс финансового риска СПАРК**- 61% ВЕЙВАКСЕСС СЕРВИС, ООО Санкт-Петербург Разработка компьютерного программного обеспечения 776 8,8% 6 59% СИНТЕЛЛЕКТ, ООО Москва Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 663 10,7% 6 59% МАКСИМАТЕЛЕКОМ, АО Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 10 043 -3,0% 20 56% ЛАЙФСТРИМ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 880 7,8% 11 54% ОБЪЕДИНЕННОЕ МЕДИА АГЕНТСТВО, ООО Москва Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 5 646 14,9% 7 54% СИМБИРСОФТ, ООО Ульяновская область Разработка компьютерного программного обеспечения 1 460 27,8% 7 54% КВАНТЕК, ООО Санкт-Петербург Деятельность в области связи на базе проводных технологий 596 1,2% 11 47% РИЧМЕДИА, ООО Марий Эл (Республика) Разработка компьютерного программного обеспечения 495 19,50% 6 43% ЕДИНАЯ СЕТЬ, ООО Москва Деятельность в области связи на базе проводных технологий 780 36,5% 9 43% ИВИ.РУ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 8 412 -8,0% 23 40% ТРАСТ, ООО Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 839 -0,9% 62 38% РАППОРТО, ООО Москва Деятельность в области документальной электросвязи 3 851 0,40% 45 36% ВИАМОБИ, ООО Москва Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 379 52,3% 7 36% ЛИТРЕС, ООО Москва Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 3 899 4,2% 10 27% СЕТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ, ООО Москва Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 3 452 0,9% 39 Источник: «СПАРК-Интерфакс» * — среднегодовые темпы прироста в постоянных ценах

** — значения Индекса финансового риска: 1-14 — низкий, 15-85 — средний, 86-99 — высокий.

Быстрорастущие компании ИКТ-сектора. Группа II, ежегодный рост от 15 до 20%

Темпы роста выручки (2016-2020)* Компания Регион Сектор Выручка в 2020 г., млн руб. Норма чистой прибыли 55% ТОП КЕЙС, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 853 21,3% 47% АТ ГРУП, ООО Москва Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 2 683 11,4% 46% УЛИТКА, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 700 7,0% 38% АЙДИДЖИТАЛ, ООО Санкт-Петербург Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет 2 739 2,5% 36% БЕГЕТ, ООО Санкт-Петербург Деятельность в области документальной электросвязи 535 24,2% 33% ОДЖЕТТО ВЕБ, ООО Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 372 34,4% 31% СЕЛЕКТЕЛ, ООО Санкт-Петербург Деятельность в области связи на базе проводных технологий 3 346 7,9% 30% ДЖАЗЛ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 476 8,1% 29% МОБИУСТЕХ, ООО Москва Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 380 7,2% 17% ЖИВОЙ САЙТ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 450 22,4% Источник: «СПАРК –Интерфакс» * — среднегодовые темпы прироста в постоянных ценах

** — значения Индекса финансового риска: 1-14 — низкий, 15-85 — средний, 86-99 — высокий.

Быстрорастущие компании ИКТ-сектора. Группа III, ежегодный рост от 10 до 15%

Темпы роста выручки (2016-2020)* Компания Регион Сектор Выручка в 2020г., млн руб. Норма чистой прибыли Индекс финансового риска СПАРК** 63% СРАВНИ.РУ, ООО Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 1 298 -8,8% 21 62% ТАКСТЕЛЕКОМ, ООО Тюменская область Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 2 536 40,7% 6 55% СТРОЙБАЗИС, ООО Москва Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая 1 553 1,5% 26 55% ХОУЛМОНТ, ООО Самарская область Разработка компьютерного программного обеспечения 611 -7,7% 22 48% КРОСС ТЕХНОЛОДЖИС, АО Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 1 118 0,3% 12 41% АМОЦРМ, АО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 859 54,8% 23 41% ИНФОБИП, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 3 510 0,7% 7 34% БИТРИКС, ООО Калининградская область Разработка компьютерного программного обеспечения 770 93,2% 6 28% СМС ТРАФИК, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 9 685 1,7% 17 28% ДЖЕТ СОФТ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 1 452 2,2% 8 23% ЭКСПРЕСС-КАРТ, ООО ТПК Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 1 499 0,7% 39 22% ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ , ООО ГЛОСАВ, ООО Москва Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 4 904 9,4% 7 22% РДВ-СОФТ, ООО Москва Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 524 -245,8% 26 20% АУРИГА, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 1 466 23,4% 6 19% ИНФОТЕКС, АО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 5 408 11,4% 5 18% СП. АРМ, ЗАО Ленинградская область Разработка компьютерного программного обеспечения 429 0,1% 9 18% НОВАРДИС КОНСАЛТИНГ, ООО Санкт-Петербург Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 1 494 12,2% 28 Источник: «СПАРК –Интерфакс» * — среднегодовые темпы прироста в постоянных ценах

** — значения Индекса финансового риска: 1-14 — низкий, 15-85 — средний, 86-99 — высокий.

В целом деятельность в области информации и связи пока занимает в экономике России относительно скромное место. Однако доля ИКТ-сектора в производстве валовой добавленной стоимости растет, достигнув 3,2% в 4 кв. 2020 г. по сравнению с 2,3% в первые три месяца года. Хотя разразившийся кризис охватил все сферы экономической деятельности, компании из сферы ИКТ оказались в числе наименее пострадавших от пандемии и даже в провальном 2 кв. 2020 г. сумели нарастить оборот почти на 4% на фоне падения общероссийского показателя на 11%. Эпидемия коронавируса предоставила ИКТ-сфере уникальную возможность роста в новых социально-экономических реалиях, характеризующихся повышенным спросом на услуги «удаленного доступа». Имеющийся потенциал и уже принятые пакеты государственной поддержки ИТ-отрасли также создают благоприятную основу для ее быстрого развития.

Россия пока заметно уступает развитым странам по удельному весу быстрорастущих компаний в национальной экономике. Между тем, эти компании вносят существенный вклад в экономический рост и создание новых рабочих мест. В этой связи российский сектор ИКТ мог бы стать в ближайшие годы одним из локомотивов роста в постковидную эпоху.