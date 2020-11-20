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«Сименс» представила приложения Analyze MyMachine /Condition

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Сименс» представила решение Analyze MyMachine /Condition на базе периферийных технологий и одноименное приложение для Mindsphere, доказав возможность интеллектуального объединения периферийных и облачных вычислений. Приложение Analyze MyMachine /Condition для Sinumerik Edge, представленное компанией в ходе Международной выставки металлообрабатывающего оборудования в прошлом году, использует данные высокочастотных ЧПУ для анализа механических характеристик станка. Благодаря гибкой настройке серий измерений в приложении пользователь может регистрировать и оценивать такие параметры, как, например, вибрационную устойчивость, трение и окружной зазор отдельных осей. Затем результаты измерений можно визуализировать и сравнивать с нормативными данными.

Новое специальное приложение Analyze MyMachine /Condition для Mindsphere позволяет сравнивать различные станки и производить их оценку. Для каждого отдельного актива можно визуализировать пороги предупреждения и сервиса. Также можно отслеживать и визуализировать состояние нескольких станков за более продолжительный период времени. Это позволяет пользователям выявлять отклонения в более долгосрочной перспективе. Также появилась возможность выявления аномалий в поведении различных станков. Таким образом, Analyze MyMachine /Condition для Sinumerik Edge и Mindsphere позволяют обнаружить критичные отклонения на самых ранних этапах, а также избежать простоев производства ввиду техобслуживания по необходимости. Это повышает как уровень готовности станков, так и их производительность.

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