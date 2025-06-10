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В России разработаны аккумуляторы для БПЛА с улучшенными характеристиками

Российские ученые создали прототипы новых литий-ионных аккумуляторов для беспилотников, которые позволят удлинить полет. Их можно использовать и для нелетающих устройств.

Разработка российских ученых

Ученые кафедры «Радиоэлектроника, телекоммуникации и нанотехнологии» МАИ и специалисты научно-производственной компании «Интэр» создали прототипы литий-ионных аккумуляторных батарей для БПЛА с улучшенными характеристиками, пишет ТАСС.

Прототипы успешно прошли несколько испытаний на дронах, разработанных в вузе.

Разработка позволяет увеличить дальность полета, ее можно использовать и в других устройствах — в автомобилях, мотоциклах, лодках, катерах. Разработчики уже начали взаимодействие с потенциальными заказчиками.

Особенности российского аккумулятора

Особенность новых аккумуляторов заключается в том, что они могут запасать много энергии на единицу веса, а потом быстро ее отдавать. Батареи имеют уникальную конструкцию ячеек, а созданы они с использованием полимерных электролитов и высокодисперсных электродных материалов, используемых в особых пропорциях.

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МАИ
Новые аккумуляторы прошли испытания на дронах, разработанных в МАИ

«Полимерный электролит имеет ряд преимуществ. Он не препятствует проникновению через него ионов лития, у него снижен риск воспламенения, и он менее склонен к утечкам, чем жидкий электролит. Помимо этого, он имеет увеличенную энергоемкость и более длительный срок службы», — пояснил руководитель направления по производству литий-ионных батарей и систем накопления энергии компании «Интэр» Павел Щур.

«Наши аккумуляторы имеют небольшой вес и могут безопасно обеспечивать ток, в десять раз превышающий их емкость, в течение продолжительного времени без значительного повреждения или снижения производительности. Такие батареи позволяют технике работать дольше. Например, на целевых беспилотниках время полета может быть увеличено с 20 до 35 минут», — сказала глава проектов дирекции «Аэромобильность» МАИ Ирина Ларионова.

Развитие российских БПЛА

Федеральный проект развития российских БПЛА, подготовленный Минпромторгом в августе 2023 г., предполагает наращивание объемов производства БПЛА в России с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. до 2030 гг.

В России только около 40% комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) производятся полностью из отечественного сырья и компонентов. Цены на комплектующие российского производства в пять – восемь раз выше компонентов иностранного производства, писал CNews в ноябре 2024 г.

Китай является нашим основным поставщиком литий-ионных батарей всех видов. В 2023 г. в страну поставлено аккумуляторов из Китая на $315,2 млн. Южная Корея вслед за ЕС запретила поставлять в Россию готовые литий-ионным батареи и их компоненты весной 2024 г.

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Цифровизация

Первое отечественное опытно-серийное производство литий-ионных аккумуляторов для беспилотников запущено в начале 2025 г. научно-производственном центре БАС «Самара» в Тольятти. Технологию разработала дочерняя компания «Транспорта будущего» — «Инэсис».

В мае 2025 г. в МАИ сообщили, что разработали импортозамещающий полетный контроллер для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Устройство уже запущено в серийное производство.

Анна Любавина

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