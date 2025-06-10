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Ларионова Ирина
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|В России разработаны аккумуляторы для БПЛА с улучшенными характеристиками 1
|03.08.2007
|EuroBusiness займется дистрибуцией продуктов HP 1
|28.03.2007
|НР и «М.Видео» подписали розничный контракт 1
|22.06.2005
|ИТ-разрыв между Россией и Западом ощутим 1
Ларионова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|HP Inc. 5718 3
|Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 1
|Современные компьютерные технологии 13 1
|Dell EMC 5054 1
|Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2581 1
|Крок - Croc 1785 1
|Seiko Epson Corporation 898 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2529 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1453 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
|Мишин Глеб 70 1
|Гаврилина Елена 1 1
|Чуб Александр 43 1
|Галич Андрей 1 1
|Михеев Петр 2 1
|Кучмент Михаил 13 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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