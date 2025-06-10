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Ларионова Ирина


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 В России разработаны аккумуляторы для БПЛА с улучшенными характеристиками 1
03.08.2007 EuroBusiness займется дистрибуцией продуктов HP 1
28.03.2007 НР и «М.Видео» подписали розничный контракт 1
22.06.2005 ИТ-разрыв между Россией и Западом ощутим 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ларионова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5718 3
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 1
Современные компьютерные технологии 13 1
Dell EMC 5054 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2581 1
Крок - Croc 1785 1
Seiko Epson Corporation 898 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2529 1
Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1453 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4980 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5976 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 3
Принтер струйный - Inkjet printer 728 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1200 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3944 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16385 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6547 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14643 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3499 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 690 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2604 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 656 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3123 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1858 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28309 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5326 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6483 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12660 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
HP Neverstop Laser MFP - Принтер - МФУ 30 1
Мишин Глеб 70 1
Гаврилина Елена 1 1
Чуб Александр 43 1
Галич Андрей 1 1
Михеев Петр 2 1
Кучмент Михаил 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Европа Западная 1484 1
Украина 7675 1
Германия - Федеративная Республика 12791 1
Беларусь - Белоруссия 5850 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 1
Казахстан - Республика 5658 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Европа 24405 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5682 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
ISE - Integrated Systems Europe 47 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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