В России разработан импортозамещающий контроллер с ИИ для БПЛА

В МАИ разработали и уже запустили в серийное производство контроллер для управления беспилотными летательными аппаратами. На данный момент Россия по таким устройствам сильно зависит от импорта.



Российская разработка

В Московский авиационный институт (МАИ) разработали полетный контроллер для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пишет ТАСС.

«Устройство уже запущено в серийное производство. Начато его применение в учебных, научных и прикладных задачах. Разработчики продолжают расширять программную поддержку и создавать дополнительные конфигурации под конкретные типы аппаратов и сценарии применения», — сказали представители МАИ.

Прибор оснащен встроенным модулем искусственного интеллекта. Его можно использовать на беспилотных воздушных судах самолетного, вертолетного и мультикоптерного типов, а также в других автономных системах, в том числе наземных. Благодаря широкому набору интерфейсов и продуманной конструкции контроллер легко встраивается в существующие системы и адаптируется под конкретные задачи беспилотных и роботизированных платформ, говорится в сообщении.

Отличие от импортных аналогов

Полетный контроллер выполняет роль центрального узла управления БПЛА, выполняя задачи автономной навигации, стабилизации и обработки видеосигналов.

МАИ Разработанный в МАИ контроллер можно использовать на беспилотниках самолетного , вертолетного и мультикоптерного типов

В отличие от импортных устройств, по словам главного конструктора центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Максима Калягина, в российской разработке используются мощные вычислительные и сенсорные компоненты, которые расширяют ее возможности.

Контроллер непрерывно в реальном времени обрабатывает большие потоки данных, поступающие от установленных на борту датчиков и сенсоров. Кроме классической навигации он осуществляет интеллектуальное управление полетом, включая адаптацию к внешним условиям и изменениям задач.

«Особое внимание при создании устройства было уделено возможностям работы с видеоданными. Контроллер анализирует видеопоток и распознает образы, что делает его пригодным для применения в задачах мониторинга, аэрофотосъемки, поисково-спасательных работ и контроля наземной обстановки. Встроенный модуль искусственного интеллекта позволяет выполнять функции компьютерного зрения, в том числе классификацию объектов, детекцию препятствий и автономную прокладку маршрута», — сказал Калягин.

Еще одна важная особенность — наличие системы пассивного терморегулирования, что позволяет применять прибор в широком диапазоне температур.

Критические для импортозамещения компоненты

На ноябрь 2024 г. в России только 40% комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) производилось полностью из отечественного сырья и компонентов. Цены на комплектующие российского производства в пять – восемь раз выше компонентов иностранного производства. Контроллеры, а также двигатели и процессоры были названы экспертами критическими компонентами, по которым Россия особенно зависит от зарубежных компаний.

В январе 2025 г. CNews писал о работе НИТУ МИСИС по созданию улучшенного полетного контроллера для БПЛА, в котором используются отечественные микросхемы питания, разъемы, микроконтроллеры. Интерес к изделию уже получили 10 компаний с потенциальным заказом свыше тысячи контроллеров в год.

Федеральный проект развития российских БПЛА, подготовленный Минпромторгом в августе 2023 г., предполагает наращивание объемов производства БПЛА в России с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. до 2030 гг.