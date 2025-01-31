В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА

Студенты университета МИСИС создали улучшенный полетный контроллер «Стриж» для беспилотных летательных аппаратов самолетного или мультироторного типа, выполненный на отечественной элементной базе. Благодаря модулю термостатирования устройство точно определяет местоположение, даже в условиях плохой работы GPS. Также у разработки усилена отказоустойчивость и увеличена частота процессора, есть возможность подключения до 50 устройств, встроенный модуль питания и амперметр. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

Полетные контроллеры в БПЛА выполняют функцию центрального вычислительного модуля. Большинство устройств, представленных на российском рынке, собрано из импортных элементов. Это приводит к ряду проблем: ограниченная поддержка, долгие сроки поставки и нестабильность. В новом «Стриже» разработчики используют отечественные микросхемы питания, разъемы, микроконтроллеры.

НИТУ МИСИС В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА

«У нас уже есть 10 компаний с потенциальным заказом свыше 1000 контроллеров в год. Проект готов к пилотированию, сейчас проводим финальные испытания. Мы открыты сотрудничеству и будем рады новым бизнес-партнерам», – сказал студент кафедры полупровод­никовой электроники и физики полупровод­ников, руководитель Клуба разработчиков радиоэлектроники НИТУ МИСИС Сергей Хейфец.

В перспективе контроллер может использоваться в дистанционно пилотируемых летательных аппаратах, робототехнике.

«В НИТУ МИСИС активно развивается Клуб разработчиков радиоэлектроники. Мы проводим занятия для студентов, учим их создавать схемы и делать печатные платы, паять, программировать, собирать и пилотировать БПЛА. Также мы выполняем задачи кафедры, делаем совместные проекты с другими вузами», – сказал Сергей Хейфец.

Разработка Сергея вошла в топ-10 ежегодного московского международного фестиваля студенческого предпринимательства «Москва – точка старта» в треке «Я создаю бизнес». Приз – 100 тыс. руб. Проект будет доработан с экспертами акселератора «Академия инноваторов» и получит возможность найти инвестиции и новых заказчиков.