Разделы

Техника
|

В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА

Студенты университета МИСИС создали улучшенный полетный контроллер «Стриж» для беспилотных летательных аппаратов самолетного или мультироторного типа, выполненный на отечественной элементной базе. Благодаря модулю термостатирования устройство точно определяет местоположение, даже в условиях плохой работы GPS. Также у разработки усилена отказоустойчивость и увеличена частота процессора, есть возможность подключения до 50 устройств, встроенный модуль питания и амперметр. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

Полетные контроллеры в БПЛА выполняют функцию центрального вычислительного модуля. Большинство устройств, представленных на российском рынке, собрано из импортных элементов. Это приводит к ряду проблем: ограниченная поддержка, долгие сроки поставки и нестабильность. В новом «Стриже» разработчики используют отечественные микросхемы питания, разъемы, микроконтроллеры.

dsc_0510.jpg

НИТУ МИСИС
В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА

«У нас уже есть 10 компаний с потенциальным заказом свыше 1000 контроллеров в год. Проект готов к пилотированию, сейчас проводим финальные испытания. Мы открыты сотрудничеству и будем рады новым бизнес-партнерам», – сказал студент кафедры полупровод­никовой электроники и физики полупровод­ников, руководитель Клуба разработчиков радиоэлектроники НИТУ МИСИС Сергей Хейфец.

В перспективе контроллер может использоваться в дистанционно пилотируемых летательных аппаратах, робототехнике.

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Техника

«В НИТУ МИСИС активно развивается Клуб разработчиков радиоэлектроники. Мы проводим занятия для студентов, учим их создавать схемы и делать печатные платы, паять, программировать, собирать и пилотировать БПЛА. Также мы выполняем задачи кафедры, делаем совместные проекты с другими вузами», – сказал Сергей Хейфец.

Разработка Сергея вошла в топ-10 ежегодного московского международного фестиваля студенческого предпринимательства «Москва – точка старта» в треке «Я создаю бизнес». Приз – 100 тыс. руб. Проект будет доработан с экспертами акселератора «Академия инноваторов» и получит возможность найти инвестиции и новых заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Власти заказали проверку госсубсидий на создание российского литографа

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Россияне и китайцы простым алгоритмом ускорили видеокарты Nvidia в 800 раз. Это удар по санкциям США

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Антивирусы бесполезны? Хакеры научились отключать их у россиян и после взлома уходить незамеченными

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще