Новые условия грантовой программы АТР

Региональный оператор АНО «Агентство по технологическому развитию» («АТР») – технопарк «Жигулевская долина» информирует об изменениях квалификационных требований к участникам грантовой программы на разработку конструкторской документации для массового выпуска критически важных комплектующих. Об этом CNews сообщили представители «Жигулевской долины».

Для исполнителей введены новые требования по оценке юридического лица по методике ФНС, а также увеличено количество работников – не менее 10 сотрудников.

Для производителей введены новые требования к опыту ведения производственной деятельности – реализация продукции и (или) оказание услуг по пуско-наладке, ремонту и монтажу промышленной продукции на сумму не менее 100 млн руб., оценке юридического лица по методике ФНС, закреплен нижний порог по производственным площадям – не менее 150 кв. м и по количеству работников – не менее 20 сотрудников.

Для участников по направлению БПЛА теперь не нужно подтверждать опыт сопоставимых работ, достаточно подтвердить наличие сертификата и/или лицензии.

Новые требования и формы документов размещены на сайте «АТР», на странице «Обратный инжиниринг» в разделе «Участники» нужно выбрать «Производители» либо «Исполнители», кнопка «Пройти квалификацию» – там можно ознакомиться с инструкцией и методикой. Изменения распространяются как на организации, претендующие на участие в программе, так и на квалифицированных исполнителей и производителей.

Организациям Самарской области, которые уже включены в реестры потенциальных исполнителей и производителей, необходимо подтвердить квалификацию и предоставить пакет документов согласно новым требованиям в системе ГИСП, создав новую заявку в срок до девятого февраля 2025 г.