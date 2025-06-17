«Рег.ру» вдвое нарастил пользователей облачных услуг

Облачная платформа «Рег.ру» за два года нарастила число активных пользователей — к «Облаку Рег.ру» подключились 12 тыс. клиентов, это вдвое больше 2024 г., а общее число пользователей облачных услуг превысило 25 тыс. Наибольшую долю среди заказчиков составляют компании из ИТ-сектора — 42%, из сферы производства — 13%, из сегмента розничной торговли и e-commerce — 11%. «Облако Рег.ру» применяется для разработки, тестирования и размещения ИТ-инфраструктуры любого масштаба и сложности. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Компания нарастила и собственную технологическую базу — в 2024 г. был запущен третий регион на базе технопарка «Жигулевская долина» в Самарской области, а также завершен переезд на площадку нового «Дата-Центра N1» в Санкт-Петербурге. Сегодня серверы «Рег.ру» размещены в 10 дата-центрах России уровня Tier III (Uptime Institute), количество стоек достигло 550, а общая пропускная способность оптических каналов связи выросла до 200 Гбит.

Компания сделала важный шаг на пути развития в качестве облачного провайдера: расширила SLA для облачных и bare-metal сервисов и обновила Pay-as-you-go учет, а облачная платформа «Рег.ру» была включена в реестр российского ПО. Кроме того, «Рег.ру» продолжает расширять экспертизу в области информационной безопасности. Компания прошла аттестацию ISO, подтверждающую соответствие международным требованиям кибербезопасности, и запустила обновленную линейку ИБ-сервисов, в числе которых защита от DDoS-атак уровней L3, L4 и L7, облачный WAF, публичные плавающие IP-адреса и приватные сети для управления локальными сетями в облаке.

«За два года наша компания нарастила не только пользовательскую базу, но и собственную экспертизу, технологический и продуктовый стек. «Рег.ру» продолжает наращивать позиции не только в хостинговых, но и в облачных услугах. Мы прошли уже несколько успешных M&A сделок и открыты для новых предложений от других участников отрасли. В наших дальнейших планах продолжить наращивать долю и на рынке облачных услуг, уверенно расти в качестве надежного провайдера облачных решений», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

За два года в «Облаке Рег.ру» было выпущено порядка 350 продуктовых релизов, среди ключевых — облачные серверы с GPU, объектное хранилище S3, KaaS (Kubernetes as a Service). А также были подключены расширенные инструменты управления сетевой инфраструктурой, бэкапы с гибкими политиками хранения, линейка выделенных CPU, ленточная система хранения для архивации данных объемом до нескольких петабайт. Общий объем хранящихся данных в Облаке «Рег.ру» превысил 2,7 ПБ.