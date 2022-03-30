В общественном транспорте Саранска заработали новые цифровые сервисы для пассажиров

С 29 марта 2022 г. в столице Мордовии начал работу комплекс информационных систем управления общественным транспортом. Пилотный проект охватит два транспортных средства – автобусные маршруты №1 и №27. Новые цифровые сервисы для пассажиров и региона разработаны компанией «Датапакс».

В рамках проекта начал работу сервис информирования пассажиров – мобильное приложение «Мордовия Транспорт». В нем жители могут уточнить расписание автобусов, построить маршрут, посмотреть передвижение транспорта на карте, узнать прогнозируемое время прибытия автобуса на остановку и оплатить проезд самым безопасным способом – безналично. Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

В период пандемии пассажиропоток Саранска упал на 10-15%. На снижение количества пассажиров повлиял и не самый новый парк техники. Кроме того, жители жалуются на длительные ожидания транспорта во второй половине дня. По словам главы Саранска Игоря Асабина, у города есть планы по развитию сети общественного транспорта. Власти наметили комплекс мероприятий по оздоровлению транспортной системы. Их реализация начнется уже в 2022 г.

Цифровые сервисы, представленные компанией «Датапакс», помогут городу решить ряд проблем в части общественного транспорта. Высокоточные датчики пассажиропотока будут анализировать число вошедших и вышедших пассажиров, что позволит изучать пассажиропоток и регулировать количество транспорта. Автобусы, участвующие в пилотном проекте, оснастили медиапанелями, которые транслируют познавательно-развлекательный контент для пассажиров и в реальном времени показывают текущий маршрут за счет синхронизации с системой диспетчеризации.

«Наша цель – познакомить жителей Саранска с самыми современными и удобными цифровыми сервисами, которые экономят время и делают поездку более комфортной. Опыт внедрения комплексных решений «Датапакс» в других регионах показал, что среднее время пассажира в пути уменьшается на 10%, точность соблюдения расписания составляет 98%, а количество ДТП с участием общественного транспорта сокращается почти на 70%», – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта.

Миссия компании – сделать общественный транспорт удобным, эффективным и привлекательным для пассажиров, власти и бизнеса.

Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.