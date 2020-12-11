Whirlpool открыла официальный сервисный центр и аутлет бытовой техники в Санкт-Петербурге

Компания Whirlpool, производитель бытовой техники, объявила об открытии второго в России официального сервисного центра и аутлета в городе Санкт-Петербург. Клиенты смогут воспользоваться услугами по ремонту, установке и обслуживанию бытовой техники товарных знаков Whirlpool, Hotpoint, Indesit и KitchenAid напрямую от производителя, а также приобрести технику по специальным ценам.

Инженеры компании устранят неполадки в работе техники, дадут персональные рекомендации по использованию и помогут с установкой. Все инженеры сервисного центра регулярно проходят обучение на заводах Whirlpool, владеют сертификатами, подтверждающими право на ремонт техники, а также следуют официальным рекомендациям и методикам ремонта. В работе используются только оригинальные запасные части и комплектующие.

Открытие сервисного центра в Санкт-Петербурге является очередным шагом компании в реализации стратегии развития собственной сервисной сети в России. В 2018 г. первый сервисный центр Whirlpool появился в Москве, а в ближайшее время компания планирует открыть сервисные центры в других регионах – на Урале, Юге и в Сибири.

В случае если клиенту нужна новая техника – он сможет приобрести ее в аутлете по специальным ценам или заказать онлайн. Благодаря широкому ассортименту моделей – от посудомоечных машин до варочных панелей – каждый посетитель сможет найти подходящую модель.