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Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Haulmont объявила о завершении проекта по внедрению СЭД «ТЕЗИС» в Whirlpool.

Whirlpool Corporation — крупнейший производитель бытовой техники в мире. В ее структуру входит около 70 производственных и научно-технических центров, в штате компании трудится 93 000 сотрудников. В России корпорация представлена четырьмя брендами: Indesit, Hotpoint, Whirlpool и KitchenAid. На территории страны находится головной офис в Москве, а также производство холодильников и стиральных машин в Липецке. Продукция не только поставляется на российский рынок, но и экспортируется в европейские страны и страны СНГ.

Перед российским подразделением Whirlpool встала задача структурировать документооборот, причем автоматизация требовалась и в головном офисе, и на производстве. Специализированных систем документооборота до этого в компании не было. Особенность задачи состояла в том, что в Whirlpool действует множество уникальных процессов работы с договорами. Например, маршрут и состав согласующих зависят от множества условий. Каждый документ маркируется QR-кодом, который используется при вводе документа в систему и поиске.

При выборе СЭД для Whirlpool в первую очередь была важна гибкость и возможность реализовать процессы работы с договорами со всеми их особенностями. Поскольку часть руководства Whirlpool иностранцы, а IT-служба корпорации находится в США, была важна поддержка английского языка в плане интерфейса и возможности вносить в систему данные на английском.

Для Whirlpool СЭД «ТЕЗИС» стала оптимальным соотношением цены и качества. Во главу угла ставились условия о гибкости исполнителя, возможность осуществлять клиентский сервис на разных языках и объединять различные систему в единый рабочий инструмент.

При внедрении СЭД «ТЕЗИС» в Whirlpool автоматизирована работа с договорами различных видов, от поставки готовой продукции или перевозок до банковских услуг и маркетинга. Реализована возможность использования QR-кодов, настроены уведомления. Добавлена возможность использования двух языков.

Благодаря внедрению системы «ТЕЗИС» снизилось количество ошибок из-за человеческого фактора. Сотрудники в курсе движения дел по документам и не пропускают важные события. Также реализовано удобное хранение документов в одной системе. При необходимости возможно быстро поднять нужную карточку, даже если потерян бумажный экземпляр.

За счет автоматизации процессов документооборота удается экономить время сотрудников, так как многие действия выполняются автоматически. Наиболее заметно сократилась длительность процесса работы со стандартными договорами.



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