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ФСТЭК подтвердила высокий уровень безопасности Delta BMC

Delta Сomputers завершила сертификационные испытания микропрограммного обеспечения Delta BMC и получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Об этом CNews сообщили представители Delta Сomputers.

Микропрограммное обеспечение Delta BMC прошло сертификационные испытания, по итогам которых получило сертификат соответствия четвертому уровню доверия к средствам технической защиты данных и обеспечения безопасности информационных технологий. Регистрационный номер сертификата Delta BMC – 4649.

Программный продукт предназначен для мониторинга и удаленного администрирования серверного оборудования. Он используется для управления компонентами аппаратного обеспечения независимо от основной и гостевой операционной системы.

Основные функции Delta BMC: мониторинг состояния аппаратных компонентов и получение инвентарной информации; удаленный доступ (KVM) и управление системой (питание, охлаждение, индикация).

«Сертификат ФСТЭК свидетельствует о высоком уровне безопасности Delta BMC. Теперь продукт может принести дополнительную пользу в различных чувствительных к безопасности проектах, а также объектах критической информационной инфраструктуры. Это очень важно ввиду повышенных рисков информационной безопасности, с которыми им приходится сегодня сталкиваться, и самых строгих требований, предъявляемых ими к защите», — отметил Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

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Delta Computersроссийский производитель ИТ-оборудования. Портфель продуктов компании включает серверное оборудование и модули хранения, системы питания, персональные компьютеры, мониторы, автоматизированные рабочие места, а также сопутствующее программное обеспечение, в том числе микроконтроллерное. Delta Computers разрабатывает продукты на базе открытых стандартов и является членом консорциума Open Compute Project (OCP).

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