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Delta Computers Delta Sokol

Delta Sokol –  программный комплекс для мониторинга и управления оборудованием в режиме реального времени. Одно из важнейших нововведений Delta Sokol в части администрирования и эксплуатации серверного оборудования – возможность создания и массового развертывания образов дисков. Использование «золотого образа» значительно сокращает время, необходимое для установки и настройки новых систем.

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.09.2024 Delta Computers обновила свою флагманскую программу мониторинга и управления ИТ-оборудованием 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 125 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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