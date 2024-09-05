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Delta Computers Delta Sokol
Delta Sokol – программный комплекс для мониторинга и управления оборудованием в режиме реального времени. Одно из важнейших нововведений Delta Sokol в части администрирования и эксплуатации серверного оборудования – возможность создания и массового развертывания образов дисков. Использование «золотого образа» значительно сокращает время, необходимое для установки и настройки новых систем.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.09.2024
|Delta Computers обновила свою флагманскую программу мониторинга и управления ИТ-оборудованием 1
Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|Delta Computers - Дельта Компьютерс 125 2
|Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 1
|Nvidia Corp 3971 1
|Ред Софт - Red Soft 1219 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165270 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 1
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