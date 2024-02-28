Российский бизнес полюбил отечественные ПК. Закупки растут гигантскими темпами

Отечественные компании нарастили закупки российских компьютеров – за год они подскочили на 71%. Из отечественного у них чаще всего только бренд, иногда еще сборка, а внутренние компоненты чаще всего зарубежные.

Вперед, к импортонезависимости

Российские компьютеры стали привлекать к себе большее внимание отечественных компаний, чем годом ранее. В 2023 г. их продажи выросли на 71% до 100 тыс. штук, пишут «Ведомости» со ссылкой на ИТ-дистрибьютора OCS Distribution.

В 2022 г. наблюдались схожие показатели – продажи ПК в бизнес-сегменте, будь то системные блоки, моноблоки или рабочие станции, увеличились на 67% в сравнении с 2021 г.

Однако в настоящее время предложение очень сильно превышает спрос. За весь 2023 г. российские компании произвели в сумме около 500 тыс. ПК всех видов. Вероятно, прочие 400 тыс. разошлись по частному и госсекторам.

Статистику по долям рынка аналитики OCS раскрывать не пожелали. Известно лишь, что среди наиболее популярных у российского бизнеса брендов ПК по итогам 2023 г. оказались DEXP (принадлежит сети магазинов DNS), «Аквариус», ICL и Depo, а также iRu, но это уже статистика компании «Роббо». Как пишут «Ведомости», ее основатель Павел Фролов уверен, что рост спроса на российские ПК – следствие сопоставимости их качества с иностранными решениями.

Всего в России по итогам 2022 г. было продано около 6 млн компьютеров (мобильных и настольных в сумме), как российских, так и зарубежных. За первые девять месяцев 2023 г. продажи составили 4,9 млн. Российские вендоры DNS (DEXP), iRu, ICL, Depo и «Аквариус» заняли 24% рынка (статистика ITResearch).

Где импортозамещение в тренде

Закупки российских ПК распределились по отраслям отечественной экономики неравномерно. Данные OCS гласят, что охотнее всего импортозамещалась нефтегазовая сфера, а вместе с ней – образовательный, финансовый и энергетический сектора. В сумме они скупили 56% проданных в стране ПК отечественных брендов.

Фото: iRu В бизнес-секторе российские ПК наращивают популярность, но обычные потребители по-прежнему выбирают компьютеры иностранных вендоров

По оценке главы направления корпоративных продаж diHouse (входит в группу «Ланит») Анны Бедновой, активнее всего российские ПК в 2023 г. покупались в госкорпорации, а также в крупные компании с госучастием.

При этом все изменилось всего за два года. До начала всем известных событий российские компании отдавали предпочтение компьютерам американских производителей, особенно Apple, Dell и HP, отметила Беднова. Однако едва ли переход на российские решения связан с патриотическими чувствами – очень многие иностранные бренды, включая перечисленные, ушли с российского рынка.

Отечественное, но только снаружи

За последние годы российские вендоры ПК существенно нарастили поставки, а также вложили немало денег в развитие своих производственных мощностей и повышение степени локализации готовой продукции, сообщил изданию директор по продажам «Инферит» Олег Епишин. Делается это, в том числе, чтобы иметь доступ к госзакупкам через попадание техники в реестр Минпромторга.

Вот только на деле отечественные компьютеры по-прежнему состоят из иностранных комплектующих, потому что в России как не было аналогов процессоров Intel 10 или 15 лет назад, так нет их и до сих пор. Для примера, как сообщила CNews директор по корпоративным продажам ритейлера «Ситилинк» (принадлежит дистрибьютору Merlion) Елена Шамбер, в рознице «Ситилинка» самым востребованным российским брендом ПК стал iRu (торговая марка Merlion). При этом самой популярной конфигурацией, по ее словам, стала

модель «с процессором Intel Core i3, объемом оперативной памяти 8 ГБ и жестким диском на 240 ГБ». B2B-клиенты в 2023 г. приобрели ее больше 4,5 тыс. раз, уточнила Елена Шамбер.

«По итогам 2023 г. денежный оборот ноутбуков, ПК и моноблоков iRu вырос год к году на 19%, а в штуках за аналогичный период на 17%. Тенденция роста интереса к российским производителям ПК связана с расширением товарных линеек в течение прошлого года и появление в ассортименте новых моделей с актуальными техническими характеристиками и разнообразием шасси», – сказала CNews Елена Шамбер.

Растут продажи и у других вендоров. Так, отгрузки компьютеров компании Delta Computers в 2023 г. подскочили почти вдвое на фоне 2022 г., сообщил изданию начальник департамента управления проектами Delta Computers Максим Терещенко. «Традиционно большим спросом пользуются ПК, ориентированные на стандартные офисные задачи. Среди наших продуктов наибольшей популярностью в 2022–2023 гг. пользовался ПК «Бобер», – добавил он, подчеркнув, что в последнее время компании все чаще покупают ПК и под более ресурсоемкие задачи.

Физлицам отечественное не нужно

В потребительском сегменте российского рынка ПК наблюдается противоположная картина. Россияне совершенно не торопятся переходить на отечественные компьютеры – российские вендоры не выдерживают конкуренции с китайскими, так как последние предлагают продукцию по более низким ценам, сообщили изданию в OCS.

Так что пока российским вендорам приходится развиваться преимущественно в корпоративном секторе, тем более что им есть что предложить российскому бизнесу. «Конкурентным преимуществом российских вендоров стали в первую очередь привлекательные условия гарантийного обслуживания: чаще всего наши производители имеют обширные сети сервисных центров по всей России, а также могут обеспечить корпоративных заказчиков комплектующими для ремонта», – сказали изданию в OCS.