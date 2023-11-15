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Новое поколение ПК «Бобер» и «Ворон» включено в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО, получила заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России в отношении второго поколения персональных компьютеров «Бобер» и «Ворон» Intel на новой материнской плате «Анемона 2», оснащенной процессорами Intel Core 12 и 13 поколений. ПК включены в реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Бобер BBiH2» — это компактный компьютер форм-фактора SFF, предназначенный для решения и стандартных офисных, и специализированных задач. ПК сочетает в себе современную платформу с эргономичным дизайном, который позволяет эффективно использовать рабочее пространство сотрудника. Также обеспечена гибкость подключения периферийного оборудования.

«Ворон VRiH2» — универсальный компьютер в классическом mini-Tower-корпусе. Устройство отличается разнообразием сценариев использования благодаря широким возможностям конфигурирования, модернизации и простоте эксплуатации. Модель подходит для работы и со стандартным, и с ресурсоемким ПО. Так возможность установки дискретных графических карт с поддержкой до PCIe 5.0 и обилие внутренних отсеков под хранилище данных позволяют использовать ПК для решения задач в областях видеомонтажа, базового САПР-моделирования и геоинформационного моделирования.

Новые ПК комплектуются оперативной памятью стандарта DDR4 частотой 3200 МГц, максимальный объем составляет 64 ГБ. Поддерживаются как М.2 PCIe NVMe накопители, так и SATA-диски.

Материнская плата «Анемона 2» выпущена Delta Computers на базе чипсета Intel H610 с поддержкой новейших процессоров Intel Core Alder Lake 12 и Raptor Lake 13 поколений. Наличие трех видеовыходов DP, HDMI и VGA делает возможным создание мультимониторной конфигурации на рабочем месте пользователя. А скоростные порты USB-A 3.2 Gen 2 и USB Type-C 3.2 Gen 1 позволяют подключать современную периферию.

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Автоматизированное рабочее место «Лось», созданное на базе новых ПК, также было включено в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. В состав АРМ входят, в частности, мониторы диагональю 19, 21,5, 23,8, 27 или 31,5 дюйма с разрешением FHD и 2К.

Ранее линейка российских профессиональных мониторов «Сова» от Delta Computers также была включена в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Мы рады представить второе поколение своих клиентских устройств в реестре Минпромторга. Уже хорошо знакомые пользователям персональные компьютеры «Бобер» и «Ворон» теперь поддерживают процессоры 12 и 13 поколений. В новой линейке мы постарались учесть пожелания наших клиентов, при этом сохранив фокус на надежности продуктов. Сочетание поддержки передовых процессоров и вариативность конфигураций наших ПК позволит пользователям подобрать решение для любых задач», — отметил Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

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