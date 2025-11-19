Разделы

Восьмипроцессорный High-End сервер Delta Spider прошел успешное тестирование с РЕД ОС

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers совместно с разработчиком программного обеспечения РЕД СОФТ успешно завершили тестовые испытания отечественной операционной системы РЕД ОС версий 7.3 и 8 с Delta Spider, первым российским восьмипроцессорным модульным сервером на базе Intel® Xeon® Scalable Sapphire Rapids.

Высокопроизводительный сервер Delta Spider готов к выполнению самых сложных и высоконагруженных задач и теперь доступен к заказу с операционной системой от РЕД СОФТ.

Delta Spider – это единственный в России и один из немногих в мире модульный восьмипроцессорный сервер на базе Intel® Xeon® Scalable 4-го поколения. В рамках продукта возможны конфигурации до 480 ядер Sapphire Rapids и 32 Тб оперативной памяти DDR5 с частотой вплоть до 4800/4400 МГц. Благодаря горизонтальной масштабируемости, серверная платформа может поставляться с 2, 4 или 8 процессорами, позволяя наращивать вычислительную мощность в соответствии с возрастающими потребностями ресурсоемких приложений.

Получивший реестровую запись Минпромторга, High-end сервер Delta Spider является надежной и высокопроизводительной платформой для самых ответственных и высоконагруженных приложений крупных предприятий, таких как системы управления предприятием (ERP & CRM) и автоматизированные банковские системы (ABS), аналитические системы принятия решений реального времени, биллинговые и платежные системы, а также многих других, требующих максимальной вычислительной производительности и надежности. Ранее восьмипроцессорный сервер был протестирован и показал отличные результаты с СУБД Oracle и SAP HANA.

РЕД ОС — российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Разработка РЕД ОС ведется в защищенной инфраструктуре РЕД СОФТ, все компоненты находятся в репозитории на территории России. Продукт входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

В актуальной версии РЕД ОС 8 используется ядро Linux 6.12 LTS, что обеспечивает поддержку современного оборудования. Для РЕД ОС 8 запланирован 5-летний срок поддержки (до 2028 года включительно). С операционной системой совместим широкий спектр решений партнеров, каталог которых постоянно расширяется.

Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers: «Успешно пройденные тестовые испытания дают возможность нашим заказчикам использовать вычислительные мощности серверной платформы, аналогов которой нет на российском рынке, под управлением российской операционной системы, зарекомендовавшей себя, как одна из самых функциональных и безопасных. Такое сочетание продуктов гарантирует конечным клиентам максимальную вычислительную мощность и надежность».

«Совместимость Delta Spider с РЕД ОС позволяет предложить рынку отечественные решения, готовые к работе с самыми требовательными задачами. Совместные поставки укрепляют экосистему российских ИТ-решений, предоставляя заказчикам надежные, протестированные решения», - отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости РЕД СОФТ.

