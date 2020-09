Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам

Госкорпорация Ростех организует серию региональных роадшоу «Национальные проекты как драйверы научно-технологического прорыва». В рамках мероприятий выступят ведущие европейские эксперты, они поделятся кейсами достижения стратегических государственных целей с представителями государства и бизнеса. В региональных роадшоу планируется участие Нижегородской, Ярославской, Тульской и Мурманской областей, а также Севастополя.

25 сентября в рамках конференции ЦИПР-2020 в Нижнем Новгороде выступят управляющий директор швейцарской консалтинговой компании Verticacoaching и профессор бизнес-школы Лозанны Гай Нгао, сооснователь швейцарской фабрики стартапов Go Beyond Investing AG и профессор бизнес-школы Лозанны Андре Франсуа Деляфонтейн, а также директор и управляющий партнер в APiC Consulting GmbH Анна Сагалова, ранее работавшая Chief Risk Officer ABN AMRO Bank и директором инвестиционно-банковского направления Royal Bank of Scotland. Обсуждения будут направлены на выстраивание комплексного взаимодействия регионов с ведущими технологическими компаниями страны. Участники сессий смогут определить ключевые возможности реализации проектов, обеспечивающих достижение национальных целей развития России.

Ростех является одним из ключевых акторов реализации национальных проектов, в первую очередь нацпрограммы «Цифровая экономика». Кроме того, корпорация участвует в нацпроектах «Образование», «Культура», БКАД, «Экология», «Наука», «Жильё и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», а также в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Поскольку реализация национальных проектов должна происходить в тесной кооперации с субъектами Российской Федерации, необходимо выстраивание плотного взаимодействия корпорации с администрацией регионов.

Старт региональным роадшоу откроется пленарной сессией по реализации нацпроектов. В течение дня пройдет ряд закрытых тематических мероприятий, направленных на получение практических навыков, с ведущими международными экспертами.

ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) — одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта «Цифровая Экономика». Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Правительства Нижегородской области. В 2019 году ЦИПР посетило более 5000 участников и более 1500 организаций из 26 стран, в деловой программе приняли участие более 600 спикеров. Прологом к конференции ЦИПР-2020 стала серия онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые прошли в мае-июле 2020 года. Всего в дискуссиях ЦИПР Дома приняли участие 22 спикера, среди которых были в том числе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко и президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. Суммарное количество просмотров четырех онлайн-сессий на платформах YouTube и «Одноклассники» превысило 1 млн.