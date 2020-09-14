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История успеха: проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ, Казахстан

Бизнес

Узнайте, как AAEngineering Group использует передовые открытые технологии Bentley для реализации комплексных BIM проектов!

aksenov.jpgСпикер: Андрей Аксенов
Директор департамента информационного моделирования
AAEngineering Group

Дата: 23 сентября 2020

Время: 11:00 МСК



Компания AAEngineering Group, пользователь ПО Bentley Systems, реализовала много успешных комплексных BIM проектов с применением инновационных технологий Bentley, которые были удостоены наград различных международных и российских BIM конкурсов.

В 2018 году AAEngineering Group стала победителем международного конкурса Год в Инфраструктуре 2018 в категории «Инновации в строительстве», а также завоевала первое место в номинации «Лучший индустриальный проект» в международном конкурсе Tekla BIM Awards 2018, организуемом компанией Trimble.

В 2020 году проект AAEngineering Group "Проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ (Алматы, Казахстан)" был признан победителем в категории "Лучший иностранный проект" на «IV Всероссийском конкурсе BIM-технологий 2019/20».

bentleysystems.jpg

История успеха: проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в п.АКСУ, Казахстан

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре Bentley, в ходе которого специалисты компании AAEngineering Group поделятся опытом реализации этого успешного проекта по следующим направлениям:

  • Создание информационной модели;
  • Управление инженерными данными и аналитика по проекту (iTwin);
  • Применение цифровых технологий в строительстве;
  • Планы на будущее.

Примите участие в совместном бесплатном вебинаре Bentley и AAEngineering Group и задайте вопросы специалистам компаний в режиме онлайн!

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