Международная платежная система KWIKPAY запустила официальное мобильное приложение

Приложение KWIKPAY — это международная платежная система, разработанная с целью упростить финансовые операции для клиентов по всему миру. Главная особенность сервиса — комиссия за переводы не взимается. Для отправки международного перевода можно использовать карты «Мир», Visa, Master Card, выпущенные российскими банками.

Среди стран, доступных для переводов уже сейчас, открыта Турция. Денежные средства можно получить наличными в отделениях PG PARA (PARAGRAM Ödeme Kurulusu A.S.), в долларах США или евро. На обмен валюты установлен специальный курс, который отображается в приложении при осуществлении перевода. В ближайшее время появится возможность пополнять банковские счета в Турции по номеру IBAN в разных валютах.

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Платежная система KWIKPAY планирует расширять возможности для клиентов, скоро будут доступны для переводов и другие страны: Узбекистан, Кипр, Греция, Израиль.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.