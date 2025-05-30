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Карасев Кирилл
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|«Вымпелком» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов 1
|06.12.2010
|В «Центральном телеграфе» новые назначения: два заместителя гендиректора 2
Карасев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 1
|Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
|Ростелеком 9926 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
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