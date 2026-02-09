Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Сиоридзе Андрей


СОБЫТИЯ


09.02.2026 «Вымпелком» и «Ростелеком» автоматизировали процесс формирования коммерческого предложения 1
09.02.2026 «Ростелеком» и «Вымпелком» автоматизировали процесс формирования коммерческого предложения 1
30.05.2025 «Вымпелком» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов 1
30.05.2025 «Вымпелком» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сиоридзе Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10409 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9240 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7657 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 48 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Ростелеком - B2O CRM-система 2 2
Мизбахов Михаил 2 2
Карасев Кирилл 5 2
Скорута Олег 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 158259 2
Аренда 2581 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще