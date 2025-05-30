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Ростелеком B2O CRM-система


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 «Вымпелком» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов 1
30.05.2025 «Вымпелком» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9942 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4176 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 2
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 44 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6494 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21145 2
Карасев Кирилл 3 2
Скорута Олег 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
Аренда 2495 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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