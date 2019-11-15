«ЭР-Телеком» приобрела телеком-оператора «Айхоум»

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») и телекоммуникационный оператор «Айхоум» (iHome) объявили о сделке по приобретению доли в размере 100% уставного капитала компании.

После приобретения «ЭР-Телекомом» iHome сохранит операционную независимость. Руководить проектом будет – Андрей Горбунов, ранее занимавший должность вице-президента по коммерции и развитию iHome.

Телекоммуникационный оператор «Айхоум» (iHome) работает на российском рынке с 2000 года. К настоящему времени компания имеет собственную сеть более чем в 30 городах РФ и точки присоединения трафика в 8 странах мира. Оператор оказывает инновационные услуги для операторов связи и корпоративных клиентов.

«До сделки с «ЭР-Телекомом» iHome выступал оператором, арендовавшим каналы связи у различных партнеров. В то же время, емкость нашей федеральной магистральной сети была недозагружена. В результате, мы получили отличную возможность достигнуть синергетического эффекта и повысить доходность бизнеса. Приход команды iHome, однозначно укрепит позиции холдинга на операторском рынке. Андрей Горбунов возглавит направление В2О. С учетом iHome выручка «ЭР-Телекома» от данного направления бизнеса в 2020 году составит более 3 млрд. рублей. В ближайшие пять лет мы намерены увеличить масштабы B2O в 2 раза», - отметил президент «ЭР-Телеком холдинга» Андрей Кузяев.

«Сделка с «ЭР-Телекомом» – это отличная возможность выйти на новый технологический уровень. Я вижу в нашем взаимодействии значительный потенциал для синергетических эффектов. iHome обладает первым территориально-распределенным пирингом, уникальной пиринговой связностью. Работая на московском рынке с 2000-х годов, мы обеспечиваем IX-транзит до 10 крупнейших пирингов мира, работаем с более чем 50 дата-центрами и крупнейшими контент-провайдерами. «ЭР-Телеком» обладает крупнейшей управляемой оптической сетью в Европе. Компания №2 по объему транспортируемого интернет-трафика. Очевидно, что консолидация дает нам возможность выйти на понятный и прогнозируемый бизнес-результат» - сказал Андрей Горбунов.