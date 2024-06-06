«Мобильному рабству» россиян наступает полный конец. Номера разрешат переносить в другие регионы. Операторы не рады

Абоненты российских операторов связи в обозримом будущем могут получить возможность не только переносить свой сеть другого оператора, но и менять его домашний регион. Это может пригодиться, к примеру, при переезде, чтобы не покупать новый номер и не тратиться на междугородние звонки. Власти уже работают в этом направлении, но операторы восприняли эту инициативу без особого энтузиазма.

Больше свободы россиянам

В России может появиться возможность переносить свой номер мобильного телефона в сеть другого оператора не только в пределах домашнего региона, но и по всей стране, пишет «Коммерсант». Иными словами, номер, купленный, например, в Саратовской области и привязанный к ней как к домашнему региону, можно будет перенести, скажем, в Свердловскую область.

Над соответствующей инициативой в настоящее время работает Минцифры России. В ведомстве рассказали изданию, что на данный момент ведется обсуждение идеи с участниками российского рынка связи.

«У граждан появится возможность сохранить номер телефона, например, при переезде в другой регион России», – сообщили изданию представители Минцифры.

Все для граждан

Министерство в данном случае действует в интересах абонентов сотовых сетей. Нововведение позволит им не покупать новую «местную» SIM-карту при смене региона проживания и избавит от необходимости тратить время на уведомление людей из списка контактов о смене номера.

Но есть и другая причина. Как пишет «Коммерсант», министерству нужно «интенсифицировать работу» по упрощению процесса переноса сотовых номеров. Также Минифры нужно рассмотреть предложения операторов связи по сокращению сроков переноса номера. Сейчас на это уходит восемь дней, а нужно сократить его до двух.

Такие рекомендации Минцифры получило от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Логичное развитие

Россияне были лишены возможности переносить свои номера из одной сети в другую с момента появления этих сетей в середине 1990-х годов. Если у другого оператора появлялись более выгодные тарифы, то приходилось приобретать новый номер, чтобы платить меньше. В результате многие россияне купили себе как минимум по одной SIM-карте каждого оператора, действующего в их регионе – ограничений на количество SIM-карт в России на момент выпуска материала не было.

Запрет на перенос номера действовал в России десятилетиями – как сообщал CNews, его отменили лишь в конце 2013 г.

Поначалу операторы всячески мешали россиянам забирать у них свои номера. Например, сотрудник редакции CNews в 2015 г. потратил два месяца на перенос номера – один из крупнейших федеральных операторов связи постоянно оттягивал сроки под разными предлогами.

С течением времени преград для переноса номеров стало меньше, и россияне начали активно пользоваться этой опцией. Как сообщал CNews, к середине весны 2024 г. количество переносов резко возросло – абоненты на фоне постоянного роста тарифов начали активнее искать более выгодные предложения у конкурирующих операторов.

Однако переносить номер можно пока лишь только в пределах домашнего региона – области или края, в котором он первоначально был зарегистрирован. От этого ограничения власти и планируют избавиться.

Чтобы все по закону

Первые попытки отменить «региональное мобильное рабство» были предприняты в конце 2022 г. Как пишет «Коммерсант», на тот момент НИИ «Радио», выступающий оператором базы переноса номеров, начал серию испытаний межрегионального переноса номеров с целью проверки работоспособности этой схемы.

Как сообщил изданию гендиректор НИИ «Радио» Владимир Рисман, в данный момент в России ведется «доработка законодательства для упрощения процедуры переноса». Он также добавил, что тесты межрегионального переноса номеров НИИ планирует завершить к концу лета 2024 г. «На тестовой сети они (испытания – прим. CNews) прошли успешно. Одна из причин, которая мешает упрощению, – риски, которые видят операторы. Для них запуск межрегионального MNP потребует некоторого увеличения расходов и пересмотра тарифов, которые отличаются от региона к региону», – заявил изданию Владимир Рисман.

За и против

Федеральные операторы связи не воодушевились новой инициативой властей. Так, в «Билайне» сообщили «Коммерсанту», что вопрос переноса номеров между регионами «остается сложным из-за необходимости унификации тарифов и условий обслуживания в разных регионах страны».

Как сообщили изданию в МТС, «возможность реализации инициативы можно будет оценить только после завершения испытаний», а в Tele2 рассказали изданию, что такая опция будет не очень востребована среди абонентов по причине «отмены внутрисетевого роуминга и применения единых принципов тарификации в "домашнем" и "гостевом" регионах».

В «Мегафоне» от комментариев отказались.

По оценке сторонних экспертов, в случае отмены «регионального мобильного рабства» могут участиться случаи унификации тарифных планов, которые разнятся от региона к региону и зависят, в том числе, от экономической ситуации в них. «В ряде регионов тарифы могут вырасти вдвое в случае унификации, – сказал «Коммерсанту» редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. – Сейчас унифицировать цены не позволяет ни себестоимость услуги, ни экономическая ситуация, которая отличается от региона к региону. Если же межрегиональный MNP примут, то клиенту придется менять тариф».

В Федеральной антимонопольной службой с мнением Слукина не согласны. Представители ФАС сообщили изданию, что возможность переноса номера из одного региона в другой «не приведет к унификации тарифов и удорожанию услуг связи».

По оценке гендиректора НИИ «Радио» Владимира Рисмана, отмена «регионального мобильного рабства» не повлечет за собой больших расходов для операторов связи. Он сообщил изданию, что операторам потребуется провести «некоторую доработку своих систем, но она не будет существенной», и что возможность переноса номера из одного региона в другой не повлечет за собой «коренных изменений в принципах организации сети связи — ни в нормативных актах, ни в настройке оборудования как со стороны операторов связи, так и абонентов».