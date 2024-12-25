МТС запускает в эксплуатацию базовые станции отечественного производства в 37 регионах России

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». В течение 2025 г. МТС подключит еще 1000 базовых станций «ИРТЕЯ» по всей стране, в том числе и в Республике Алтай. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. К концу 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь — с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи», — сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Большинство жителей Республики являются нашими абонентами. Мы благодарим за доверие и непрерывно работаем, чтобы обеспечить наших клиентов цифровыми благами. Отечественное оборудование — новый шаг для создания лучших условий нашим абонентам. Уверены, горно-алтайцы оценят преимущества внедрения новых технологий в сфере связи», — отметил директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС.