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МТС запускает в Кузбассе первые отечественные базовые станции

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на действующей сети в Кемеровской области 15 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». Это одна из самых больших в России и самая большая в Сибири поставка в рамках первой партий нового оборудования, которое МТС передает в регионы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К концу 2024 г. – началу 2025 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию первые 200 базовых станций LTE «ИРТЕЯ» в 37 регионах. Еще 1000 базовых станций будет запущено по всей стране в течение 2025 г. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

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«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь – с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи», – сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС. Одним из первых регионов, где испытывают отечественные базовые станции, стала Кемеровская область. «В Кузбассе новое оборудование мы запускаем в разных районах – прежде всего там, где в этом есть необходимость. В основном, это небольшие населенные пункты. За счет «ИРТЕИ» мы существенно расширим покрытие LTE в регионе», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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