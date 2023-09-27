Власти Швеции запретили Ericsson выполнять обязательства по поставкам базовых станций в Россию

Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять телекоммуникационное оборудование по уже заключенным контрактам. Другие крупнейшие иностранные поставщики базовых станций тоже ушли из России. Придется вложить десятки млрд бюджетных рублей в ускоренное налаживание производства и внедрение отечественных БС.



Невыполненные контракты

Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы судебного дела по иску сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 мобайл») к ООО «Сател ТВК», поставлявшему шведское телекоммуникационное оборудование оборудование Ericsson (поступает через вендора – российское АО «Эрикссон корпорация АО»).

Tele2 заключила договор с «Сател ТВК» на поставку оборудования и софта для базовых станций (БС) стандартов 2G, 3G и 4G от шведского вендора Ericsson. С мая 2021 г. по февраль 2022 г. оператор оформил 20 заказов на поставку оборудования, уточняется в мотивировочном решении суда. Из них пять заказов было исполнено с нарушением сроков, шесть заказов исполнено частично, а остальные девять не исполнены.

Ericsson дважды (16 марта и 13 апреля 2022 г.) обращалась в шведскую инспекцию по стратегическим продуктам и просила разрешения выполнить обязательства перед российскими партнерами по договорам, заключенным до 26 февраля 2022 г. 11 мая 2023 г. инспекция отказалась выдать запрошенное разрешение.

Как указано в материалах дела, «из-за введенного юридического запрета» шведская компания Ericsson AB оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в Россию. Суд признал обязательства по поставке утратившими силу и отказал Tele2 в требовании их исполнить, но взыскал неустойку за просрочку уже поставленного ранее с нарушением сроков оборудования.

Суд взвешенно оценил ситуацию и решил, что в конкретных фактических обстоятельствах поставить оборудование невозможно из-за объективных ограничений, а не из-за нарушений со стороны ответчиков, отмечает партнер практики коммерческих споров МЭФ Legal Римма Малинская.

Оставили без оборудования

Ericsson открыла свое представительство в России очень давно. АО «Эрикссон корпорация» было зарегистрировано в апреле 1994 г. Впервые о том, что Ericsson поддержала антироссийские санкции, стало известно весной 2022 г. В марте 2022 г. появилось сообщение о приостановке поставок. Полностью ликвидировать свое представительство в России компания решила в августе 2022 г. Об этом писал CNews.

Ericsson удерживала на тот момент 20% российского рынка телекоммуникационного оборудования. Ее базовые станции должны были стать основой для сотовых сетей Tele2 в 27 российских регионах. Именно на станции Ericsson оператор делал ставку при строительстве своих тестовых 5G-сетей в Москве.

Дорожная карта

Другие крупнейшие иностранные поставщики базовых станций (Nokia и Huawei) тоже ушли из России. Все российские операторы сотовой связи столкнулись с серьезным дефицитом оборудования.

Решать эту проблему нужно развитием собственного производства. Проект дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» оказался в распоряжении CNews в январе 2023 г. Документ был подготовлен госкорпорацией «Ростех» совместно с «Ростелекомом» и «КНС Групп» (торговая марка Yadro, входит в состав «ИКС Холдинга») по соглашению с правительством. Дорожная карта, рассчитанная на период до 2030 г., описывает этапы разработки и внедрения в России оборудования для сетей второго (2G, стандарт GSM), четвертого (4G, стандарт LTE), пятого (5G, NR — New Radio) и шестого поколения сотовой связи (6G).

Цифровизация в облаках: как ускорить автоматизацию закупок с помощью отечественного ПО Цифровизация

Общие затраты на реализацию мероприятий, заложенных в документ, составят 84,13 млрд руб. Из бюджета на реализацию мероприятий карты направят 52,64 млрд руб., из них федеральный бюджет даст 15,64 млрд руб., бюджетные организации, включая госпредприятие «Научно-технический институт «Радио» (НИИР) и «Сколтех» — 37,5 млрд руб.

«Билайн» сообщил в июле 2023 г., что готовится к полноценному тестированию российских базовых станций в полевых условиях, то есть в составе своей действующей инфраструктуры. По предварительным данным, вендором «железа» выступает компания Yadro. Если тесты пройдут успешно, массовая эксплуатация отечественных базовых станций должна будет начаться в 2025 г.