Россия вдвое срежет бюджет на разработку отечественных базовых станций

Объем выделяемых из бюджета средств на развитие российских базовых станций урезали более чем вдвое. Власти предлагают в дальнейшем развивать их за счет денег из внебюджетных источников. Сокращение госфинансирования может вылиться в падение качества продукции.

Рубль вместо двух

Госфинансирование разработки отечественных базовых станций для сотовых сетей решено сократить более чем в два раза, пишет «Коммерсант». Это указано в новой версии дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Если предыдущей версии в документа указывалось, что до 2030 г. на развитие российских базовых станций будет выделено 46,5 млрд руб., то теперь от этой суммы осталось лишь 20,3 млрд руб.

По информации издания, новая версия дорожной карты была согласована правительственной комиссией в апреле 2025 г.

Согласно пояснительной записке к дорожной карте, госфинансирование было срезано более чем вдвое по причине «фактически полученных средств федерального бюджета за 2023-2024 гг.», а также на фоне «предложений и уточнений, направленных ответственными исполнителями», и в соответствии с актуальной редакцией паспортов федеральных проектов «Отечественные решения» и «Прикладные исследования и перспективные разработки» национального проекта «Экономика данных» до 2030 г.

Затронет каждого

В России за последние годы резко выросли темпы разработки отечественных базовых станций, а операторы связи, еще несколько лет назад отказывавшиеся от их внедрения в свои сети по причине несоответствия параметров предъявляемым требованиям, теперь активно переходят на них. Одна из главных причин – уход из России европейских компаний Nokia и Ericsson, крупнейших в мире поставщиков аппаратуры для сотовых сетей. Их китайские конкуренты тоже отвернулись от России, но, в отличие от них, без официальных заявлений.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Российские сотовые сети по-прежнему в значительной степени состоят из иностранного оборудования

За последние три года к процессу разработки отечественных БС присоединились компании «Булат» (51% в ней удерживает «Ростелеком»), «Иртея» (поделена поровну между МТС и ФПИ «Передовые технологии» «Аквариуса»), а также «КНС Групп» – дочерний бренд производителя серверов Yadro (входит в «ИКС Холдинг»).

На некоторых из этих компаниях сокращение госфинансирования повлияет напрямую. В дорожной карте указано, что финансовый поток из бюджета в сторону «Иртеи» в 2021-2030 г. урезан до 3,7 млрд руб. с прежних 5,4 млрд руб., отмечает «Коммерсант». Причина – с «приведением в соответствие с федеральным бюджетом» на 2025 г.

Дорожная карта, как сообщал CNews, больше не содержит информации о финансировании разработки базовых станций компании «Спектр». В то же время размеры госфинансирования создания БС «КНС Групп» изменений не претерпело и осталось на уровне 12,5 млрд руб. за тот же период времени. «Булат» денег из бюджета на создание базовых станций не не получал и не получит – в этом дорожная карта тоже не поменялась.

Документ содержит еще несколько нововведений. В числе прочего – сокращен объем средств, выделяемых на разработку «критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G». В 2023 г. власти намеревались выделить на это свыше 23 млрд руб., а теперь от этой суммы осталось всего лишь 2,2 млрд руб. Напомним, что в России до сих пор нет ни одной общедоступной сотовой сети пятого поколения. США, Китай, Индия и многие европейские страны стремительными темпами развивают их со второй половины прошлого десятилетия.

Где-то пусто, где-то густо

Авторы новой дорожной карты, с одной стороны, урезали бюджетное финансирование разработки и создания отечественных базовых станций, с другой – нарастили внебюджетные вливания. Что примечательно, оба эти параметра изменились более чем вдвое.

Объем внебюджетного финансирования увеличивается с прежних 30,5 млрд до 70,7 млрд руб., то есть приблизительно в 2,3 раза. Издание не приводит причины таких изменений.

По мнению неназванного источника «Коммерсанта» среди производителей телеком-оборудования, причина урезания госфинансирования в том, что власти рассчитывают «на средства бизнеса для реализации планов по созданию и массовому производству российских базовых станций». «Урезание денег напрямую сказывается на разработчиках и производителях. Для них это замедление скорости создания или сокращение функционала оборудования. Также средств, которые они могли, например, направить на расширение команды, у них теперь значительно меньше», – добавил он.