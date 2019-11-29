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МТС построила в Новосибирской области сотовую сеть на основе аналитики Big Data

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС реализовала проект по строительству сети сотовой связи в Новосибирской области на основе аналитики Big Data. Использование агрегированных больших массивов данных позволило МТС подготовить сеть к зимнему сезону и новогодним каникулам в тех местах, где новосибирцы традиционно встречают зиму.

В преддверии зимнего сезона МТС установила дополнительное оборудование в следующих населенных пунктах по обоим берегам Обского моря - Кирза, Ордынское, Чернаково, Новый Шарап, Ерестная. Красный Яр, Завьялово, Верх-Ирмень, Новопичугово, Быстровка и Боровое, в районе которых в том числе расположены круглогодичные турбазы и санатории. Высокие скорости 4G-интернета МТС помогут жителям данных населенных пунктов и любителям загородного отдыха полноценно пользоваться всеми привычными сервисами, даже находясь вдалеке от больших городов — слушать музыку, скачивать большие объемы информации, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве, общаться через мессенджеры и социальные сети.

По данным Big data МТС в Новосибирске популярными местами зимнего досуга стали Михайловская набережная с большим катком и ледовым городком, Заельцовский парк с лыжными тропами и площадь Ленина с городской елкой и городком. Здесь компания увеличила скорость мобильного интернета и ёмкость сети, чтобы при возрастающем в праздник интернет-трафике скорость оставалась на высоком уровне.

«Согласно аналитике Big Data МТС, на выходных и праздничных днях прошлой зимой мобильный интернет-трафик рос по сравнению с будними днями примерно на 25 процентов. Ранее мы могли только эмпирически вычислять места наиболее массового скопления людей, теперь использование инструментов Big data позволяет точно спрогнозировать, где новосибирцы проведут выходные и насколько активно они будут пользоваться мобильным интернетом». — сказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.



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